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Rapid, monitorizată de FRF! Victor Angelescu: „Am investit prea mult”

Bogdan Stănescu Publicat: 21 iulie 2026, 23:24

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Rapid, monitorizată de FRF! Victor Angelescu: „Am investit prea mult

Victor Angelescu, într-o conferinţă de presă / Sport Pictures

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Acţionarul minoritar al Rapidului, care e şi preşedintele executiv al clubului, Victor Angelescu, a confirmat că alb-vişiniii sunt monitorizaţi de FRF în privinţa fair-play-ului financiar.

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Acţionarul majoritar al clubului, Dan Şucu, a decis deja anterior să nu mai investească bani din fonduri proprii în transferurile Rapidului din această vară. Pentru a aduce jucători pe sume de transfer, Rapid trebuie să vândă jucători.

Rapid, monitorizată de FRF în privinţa fair-play-ului financiar! Victor Angelescu: „E primul an, am investit prea mult”

„(Sunteţi în pericol de monitorizare din partea FRF-ului?) Da, suntem în primul an, monitorizaţi pentru fair-play financiar, am investit prea mult. S-a cheltuit prea mult, adică. Suntem la început, de puţin timp, am avut un an foarte bun când am vândut Rrahmani, Krasniqi, Moldovan.

Se iau ultimii trei ani, am ieşit pe minus. Avem acum o medie de nivel salarial pe care nu ai voie să o depăşeşti, nu ai voie să cheltui cu 20% mai mult decât încasezi. O să se mărească capitalul social al companiei. Dacă ne reglăm financiar, la anul scăpăm de monitorizare şi nu mai avem nicio restricţie. Mai sunt cluburi în situaţia asta: Craiova cred că încă e, CFR este”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.

Rapid a debutat cu dreptul în noul sezon, cu o victorie, 1-0, pe teren propriu cu nou-promovata Sepsi. A fost şi primul meci al lui Daniel Pancu din acest nou mandat pe banca Rapidului. Paşcanu a marcat golul victoriei în minutul 88. Covăsnenii au evoluat în 10 din minutul 53, atunci când a fost eliminat Alin Dobrosavlevici.

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