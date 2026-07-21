Prima reacţie a lui Enzo Fernandez după ce a fost eliminat în finala Cupei Mondiale!

Enzo Fernandez (25 de ani) a reacţionat după ce a văzut cartonaşul roşu în finala Cupei Mondiale, pe care Spania a câştigat-o în dauna Argentinei. Spania – Argentina 1-0 (după prelungiri) s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Enzo Fernandez a fost avertizat în minutul 82 al finalei. În minutul 90+3 el avea să vadă al doilea galben, şi automat cartonaşul roşu, lăsându-şi echipa în 10 oameni pentru prelungirile finalei cu Spania. Ferran Torres a înscris în minutul 106, iar ibericii au cucerit trofeul, chiar dacă argentinienii au avut două şanse de a egala în finalul celei de a doua reprize de prelungiri. Senesi (min. 120) şi Giuliano Simeone (min. 120+2) puteau trimite partida la loviturile de departajare.

Enzo Fernandez, după ce a fost eliminat în finala Cupei Mondiale: „Să fac parte din acest grup e ceva ce voi preţui toată viaţa”

„Odată cu trecerea timpului, realizezi că există lucruri mai importante decât un rezultat.

Ani de zile, acest grup a reprezentat țara noastră în cel mai bun mod posibil.

Un astfel de rezultat te învață că să concurezi nu este doar despre a câștiga, ci de a da totul pentru tricou și de a nu te da bătut niciodată.