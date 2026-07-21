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Prima reacţie a lui Enzo Fernandez după ce a fost eliminat în finala Cupei Mondiale!

Bogdan Stănescu Publicat: 21 iulie 2026, 22:06

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Prima reacţie a lui Enzo Fernandez după ce a fost eliminat în finala Cupei Mondiale!

Enzo Fernandez eliminat în finala Cupei Mondiale / Getty Images

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Enzo Fernandez (25 de ani) a reacţionat după ce a văzut cartonaşul roşu în finala Cupei Mondiale, pe care Spania a câştigat-o în dauna Argentinei. Spania – Argentina 1-0 (după prelungiri) s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Enzo Fernandez a fost avertizat în minutul 82 al finalei. În minutul 90+3 el avea să vadă al doilea galben, şi automat cartonaşul roşu, lăsându-şi echipa în 10 oameni pentru prelungirile finalei cu Spania. Ferran Torres a înscris în minutul 106, iar ibericii au cucerit trofeul, chiar dacă argentinienii au avut două şanse de a egala în finalul celei de a doua reprize de prelungiri. Senesi (min. 120) şi Giuliano Simeone (min. 120+2) puteau trimite partida la loviturile de departajare.

Enzo Fernandez, după ce a fost eliminat în finala Cupei Mondiale: „Să fac parte din acest grup e ceva ce voi preţui toată viaţa”

„Odată cu trecerea timpului, realizezi că există lucruri mai importante decât un rezultat.

Ani de zile, acest grup a reprezentat țara noastră în cel mai bun mod posibil.

Un astfel de rezultat te învață că să concurezi nu este doar despre a câștiga, ci de a da totul pentru tricou și de a nu te da bătut niciodată.

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Să fac parte din acest grup care mereu a rămas în picioare, care s-a bătut până la final și care și-a apărat culorile cu mândrie, modestie și dedicare este ceva ce voi prețui toată viața.

Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor din Argentina. Vă mulțumesc că ați fost mereu acolo, că ne-ați sprijinit la fiecare meci.

Mulțumesc pentru afecțiunea, sprijinul necondiționat, pentru faptul că ne-ați făcut să simțim că jucăm acasă indiferent unde ne aflam pe glob.

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Să port tricoul țării mele este cea mai mare onoare a carierei mele și voi continua să dau totul de fiecare dată când sunt chemat să îl apăr”, a transmis Enzo Fernandez.

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