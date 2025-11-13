FCSB se mai şi refuză. Primul transfer ratat de Gigi Becali: "Nu este de vânzare" - Antena Sport

FC Botoşani nu vrea să-i vândă nimic lui Gigi Becali în această iarnă. Pintilii a declarat recent că Anestis este pe placul lui, dar Valeriu Iftime declară că nu este transferabil.

“Anestis a avut evoluții extraordinare, dar nu este de vânzare. Am spus însă că nu vând fotbaliști și lumea a înțeles treaba asta. Este greu ca o echipă cum este Botoșani, care are parcursul de până acum, să vândă jucători. Chiar avem nevoie de cei mai buni și ar fi culmea să vând acum. Chiar și să aduc, pentru că nu vreau să destabilizez. Jucătorii care sunt acum pot face încă 20 de puncte în următoarele 14 etape”, a spus Valeriu Iftime, pentru digisport.ro.

În schimb, Iftime l-ar vrea pe Dennis Politic, dar gratis! Becali a declarat că orice echipă care dă pe el 300.000 de euro îl poate lua. “Dennis Politic este un fotbalist bun, dar nu se află în intențiile noastre. Nu avem în proiect să aducem un jucător pe poziția lui. Sigur, dacă ar fi liber de contract, atunci da, am putea să-i facem loc. FC Botoșani își poate permite orice sumă până într-un milion de euro. Este o poziție unde nu vrem să facem un efort financiar prea mare. Făceam efort doar pentru poziția de numărul 10, vârf de atac și portar. Pe poziția lui Politic am o altă variantă, recomandată de domnul Boloni, din Coasta de Fildeș, care urmează să vină în probe și am încredere”, a mai spus Valeriu Iftime.