Filipe Coelho, supărat după remiza 1-1 cu CFR Cluj: „Fotbalul nu este mereu despre corectitudine” - Antena Sport

Filipe Coelho, supărat după remiza 1-1 cu CFR Cluj: „Fotbalul nu este mereu despre corectitudine”

Daniel Işvanca Publicat: 7 decembrie 2025, 22:57

Filipe Coelho / SPORT PICTURES

Sub privirile lui Alexandru Mitriță, Universitatea Craiova a scos doar o remiză pe teren propriu contra celor de la CFR Cluj. Oltenii au dat peste un Otto Hindrich în mare formă, portarul oaspeților având numeroase parade de senzație.

Pentru echipa antrenată de Filipe Coelho, este al doilea rezultat de egalitate consecutiv în campionat, după acel 0-0 pe terenul celor de la Universitatea Cluj.

Filipe Coelho: „Ăsta este fotbalul”

După ce în etapa precedentă a remizat pe Cluj Arena, Universitatea Craiova a obținut un nou rezultat de egalitate în Liga 1, de această dată pe teren propriu.

Echipa lui Filipe Coelho a dictat ritmul acestei partide și a irosit mari șanse de a marca mai mult de un gol. Din păcate pentru gazde, Otto Hindrich s-a aflat într-o formă senzațională.

După fluierul final, tehnicianul portughez a tras concluzii cu privire la acest joc și a

„Nu sunt mulțumit de rezultat, dar de joc da. Am jucat bine, cred că e a doua oară când cel mai bun fotbalist al meciului este portarul advers. Trebuie să continuăm să muncim. 11 șuturi pe poartă, probleme sunt când nu îți creezi situații. Noi trebuie să continuăm să facem asta.

Am avut un meci bun, ăsta este fotbalul. Sunt fericit cu jucătorii. Nu poți face altceva decât să continui să muncești. Nu e corect, fotbalul nu este mereu despre corectitudine. (n. r. despre meciul din Conference) De mâine ne gândim, vom încerca să facem un meci mare. Trebuie să recuperez jucătorii, vom vedea mâine dimineață cum se simt, au evoluat în multe meciuri”, a declarat Filipe Coelho, potrivit primasport.ro.

