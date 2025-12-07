Filipe Coelho, supărat după remiza 1-1 cu CFR Cluj: „Fotbalul nu este mereu despre corectitudine” - Antena Sport

Sub privirile lui Alexandru Mitriță, Universitatea Craiova a scos doar o remiză pe teren propriu contra celor de la CFR Cluj. Oltenii au dat peste un Otto Hindrich în mare formă, portarul oaspeților având numeroase parade de senzație.

Pentru echipa antrenată de Filipe Coelho, este al doilea rezultat de egalitate consecutiv în campionat, după acel 0-0 pe terenul celor de la Universitatea Cluj.

Filipe Coelho: „Ăsta este fotbalul”

După ce în etapa precedentă a remizat pe Cluj Arena, Universitatea Craiova a obținut un nou rezultat de egalitate în Liga 1, de această dată pe teren propriu.

Echipa lui Filipe Coelho a dictat ritmul acestei partide și a irosit mari șanse de a marca mai mult de un gol. Din păcate pentru gazde, Otto Hindrich s-a aflat într-o formă senzațională.

După fluierul final, tehnicianul portughez a tras concluzii cu privire la acest joc și a