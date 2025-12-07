Alexandru Mitriță, prezență surpriză la Universitatea Craiova - CFR Cluj. Lângă cine a fost surprins - Antena Sport

Alexandru Mitriță a fost prezent la duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, din etapa a 19-a a Ligii 1. Mijlocașul de 30 de ani a venit să-și susțină fosta echipă în duelul cu clujenii.

Alexandru Mitriță a fost surprins în loja arenei „Ilie Oblemenco”, imediat după ce Universitatea Craiova a deschis scorul. Tudor Băluță a marcat superb pentru olteni în minutul 36, cu un șut din afara careului.

Alexandru Mitriță, prezență surpriză la Universitatea Craiova – CFR Cluj

Alexandru Mitriță a privit partida Universității Craiova alături de Mihai Rotaru, patronul echipei din Bănie. Acesta este și nașul fostului mijlocaș al oltenilor și al naționalei.

Alexandru Mitriță a profitat de pauza de la echipa de club, Zhejiang, pentru a asista la duelul oltenilor cu CFR Cluj. Chinezii au încheiat deja campionatul, la finalul lunii trecute, clasându-se pe locul 7, cu 42 de puncte, după 30 de meciuri jucate.

Alexandru Mitriță a plecat de la Universitatea Craiova la începutul sezonului, oltenii încasând suma de două milioane de euro după transferul lui la Zhejiang. În cele 16 meciuri bifate pentru formația din China, mijlocașul român a reușit să marcheze opt goluri și să ofere șapte pase decisive.