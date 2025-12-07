Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alexandru Mitriță, prezență surpriză la Universitatea Craiova - CFR Cluj. Lângă cine a fost surprins - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alexandru Mitriță, prezență surpriză la Universitatea Craiova – CFR Cluj. Lângă cine a fost surprins

Alexandru Mitriță, prezență surpriză la Universitatea Craiova – CFR Cluj. Lângă cine a fost surprins

Viviana Moraru Publicat: 7 decembrie 2025, 21:58

Comentarii
Alexandru Mitriță, prezență surpriză la Universitatea Craiova – CFR Cluj. Lângă cine a fost surprins

Alexandru Mitriță, prezent la Universitatea Craiova - CFR Cluj/ Captură Prima Sport

Alexandru Mitriță a fost prezent la duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, din etapa a 19-a a Ligii 1. Mijlocașul de 30 de ani a venit să-și susțină fosta echipă în duelul cu clujenii. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Mitriță a fost surprins în loja arenei „Ilie Oblemenco”, imediat după ce Universitatea Craiova a deschis scorul. Tudor Băluță a marcat superb pentru olteni în minutul 36, cu un șut din afara careului. 

Alexandru Mitriță, prezență surpriză la Universitatea Craiova – CFR Cluj 

Alexandru Mitriță a privit partida Universității Craiova alături de Mihai Rotaru, patronul echipei din Bănie. Acesta este și nașul fostului mijlocaș al oltenilor și al naționalei. 

Alexandru Mitriță a profitat de pauza de la echipa de club, Zhejiang, pentru a asista la duelul oltenilor cu CFR Cluj. Chinezii au încheiat deja campionatul, la finalul lunii trecute, clasându-se pe locul 7, cu 42 de puncte, după 30 de meciuri jucate. 

Alexandru Mitriță a plecat de la Universitatea Craiova la începutul sezonului, oltenii încasând suma de două milioane de euro după transferul lui la Zhejiang. În cele 16 meciuri bifate pentru formația din China, mijlocașul român a reușit să marcheze opt goluri și să ofere șapte pase decisive. 

Reclamă
Reclamă

La Universitatea Craiova, Alexandru Mitriță a bifat 142 de meciuri, în toate competițiile. Mijlocașul a reușit să marcheze 66 de goluri și să ofere 32 de pase decisive. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Observator
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Ce se întâmplă cu apa caldă în București după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Se va ieftini căldura în București?
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu apa caldă în București după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Se va ieftini căldura în București?
22:57
Filipe Coelho, supărat după remiza 1-1 cu CFR Cluj: „Fotbalul nu este mereu despre corectitudine”
22:39
Otto Hindrich, modest după ce i-a exasperat pe jucătorii Craiovei: „În clasament nu prea contează”
22:25
Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Remiză spectaculoasă pe ”Oblemenco”
21:57
Louis Munteanu, fără reacție după ce a marcat în Universitatea Craiova – CFR Cluj. Ce gest a putut face Daniel Pancu
21:49
VideoJurnal Antena Sport | Lando Norris e noul rege din Formula 1
21:37
LIVE SCOREReal Madrid – Celta Vigo se joacă ACUM. Ionuț Radu, titular în duelul cu „galacticii”
Vezi toate știrile
1 “Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 4 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb” 5 VIDEOLionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie 6 Hansi Flick a cerut transferul lui Andrei Raţiu la Barcelona: “Cu nume şi prenume”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter