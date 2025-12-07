Otto Hindrich, modest după ce i-a exasperat pe jucătorii Craiovei: „În clasament nu prea contează” - Antena Sport

Închide meniul
Otto Hindrich, modest după ce i-a exasperat pe jucătorii Craiovei: „În clasament nu prea contează”

Daniel Işvanca Publicat: 7 decembrie 2025, 22:39

Otto Hindrich, modest după ce i-a exasperat pe jucătorii Craiovei: În clasament nu prea contează”

Otto Hindrich / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, în etapa cu numărul 19 din Liga 1. Gruparea din Bănie a avut controlul partidei, dar nu a izbutit să marcheze golul de trei puncte, asta deși a irosit câteva ocazii rarisime.

Pentru formația antrenată de Daniel Pancu, zona de play-off rămâne încă departe, având în vedere că diferența de puncte față de locul șase este de șapte puncte.

Otto Hindrich, de netrecut în Bănie

A fost spectacol pe stadionul ”Ion Oblemenco”, acolo unde Universitatea Craiova și CFR Cluj și-au împărțit punctele, la capătul unui meci disputat și cu multe faze de poartă.

Tudor Băluță a deschis scorul în prima repriză cu o execuție superbă, însă scorul final a fost stabilit în partea secundă de Louis Munteanu, care a ales să nu celebreze golul marcat în poarta oltenilor. Otto Hindrich a fost un adevărat erou pentru oaspeți, având numeroase parade salvatoare. La flash-interviu, acesta a vorbit despre șansele la play-off, dar și despre prestația echipei din această seară.

„Chiar nu știu, cred că au fost vreo 4 șuturi. Mergem mai departe, era mai bine dacă nu luam gol. Înseamnă mult pentru moral acest punct, în clasament nu prea contează, erau mai bune trei puncte. Luăm lucrurile pozitive, am revenit de la 0-1, putea să se termine meciul acolo. Am fost puternici și mergem înainte.

Am vorbit despre un început și după meciul cu Rapid, dar trebuie să fim mai constanți, mai adunați la minte, abia atunci putem vorbi despre un nou început. Cât timp sunt șanse matematice, luptăm până la final (n. r. despre play-off). Noi trebuie să venim să ne antrenăm, să ne facem treaba, rezultatele vor veni, nu a plecat nimeni fără bani de la CFR”, a declarat Otto Hindrich, potrivit primasport.ro.

