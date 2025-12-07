Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1. Remiză spectaculoasă pe ”Oblemenco” - Antena Sport

Universitatea Craiova a primit vizita celor de la CFR Cluj, în cadrul etapei cu numărul 19 din Liga 1. Formația din Bănie a fost susținută de peste 20.000 de suporteri, care au luat cu asalt arena ”Ion Oblemenco”.
Oltenii au condus ostilitățile, dar au fost nevoiți să se mulțumească doar cu un rezultat de egalitate. Golurile au fost marcate de Tudor Băluță și Louis Munteanu.
Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1
Final de meci!
Min. 90+4: Ocazie uriașă pentru Craiova! Romanchuk primește o minge în fața porții, acesta reia spre poartă, dar mingea trece foarte aproape de cadrul porții.
Min. 89: Ce paradă Hindrich! Portarul CFR-ului scoate senzațional șutul lui Houri.
Min. 62: Ocazie pentru Craiova! Nsimba șutează din interiorul careului, mingea este scoasă de Hindrich.
Min. 55: Încă o ratare mare pentru Craiova! Băluță și Baiaram nu reușesc să bage mingea în poartă.
Min. 54: Ce ratare pentru Craiova! Bancu trage în afara cadrului porții din câțiva metri.
Min. 51: GOL CFR! Louis Munteanu egalează pentru ardeleni.
Min. 46: Start în repriza a doua.
Pauză în Bănie!
Min. 45+2: Șut în forță al lui Nicușor Bancu. Execuția căpitanului de la Universitatea Craiova a fost pe direcția lui Hindrich, care a respins peste poartă.
Min. 42: Șansă de 2-0 pentru olteni! Bancu i-a scos mingea la marginea careului lui Tudor Băluță, șutul acestuia se duce peste poartă.
Min. 37: GOL CRAIOVA! Tudor Băluță deschide scorul pentru formația din Bănie. Acesta șutează din prima cu piciorul stâng și îl învinge pe Otto Hindrich.
Min. 13: Prima ocazie de gol le aparține oltenilor. Baiaram a pătruns în careu din flancul drept, a șutat pe jos la colțul scurt, însă Hindrich a respins în corner.
Min. 1: A început partida de pe stadionul ”Ion Oblemenco”!
- Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Teles, T. Băluță, Anzor, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram. Rezerve: S. Lung, L. Popescu, F. Ștefan, Stevanovic, Badelj, A. Crețu, Cicâldău, Houri, Băsceanu, Etim, Muntean, Nsimba. Antrenor: Filipe Coelho
- CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu – Cordea, L. Munteanu, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Coco, Kresic, T. Keita, Fică, Păun, Sfaiț, Biliboc, Deac, Badamosi. Antrenor: Daniel Pancu
Partida din Bănie va reprezenta primul meci pentru Filipe Coelho pe teren propriu în Liga 1. Până acum, antrenorul portughez i-a mai condus pe alb-albaștri pe Ion Oblemenco în victoria din Conference League cu Mainz. În rest, a adunat trei meciuri, victoria cu FC Argeș și egalul cu “U” Cluj din deplasare din campionat, dar și succesul cu Petrolul de la Ploiești din Cupă.
De cealaltă parte, CFR Cluj vine după două rezultate care au creat tensiune în cadrul clubului. În precedenta etapă de campionat, ardelenii au fost învinși cu 3-0 de FC Argeș, după care în Cupa României au remizat cu Metaloglobus. În urma egalului cu nou-promovata, Louis Munteanu a răbufnit și și-a făcut praf echipa, iar patronul Neluțu Varga a venit cu o replică, iscându-se astfel un “război civil” în vestiarul “feroviarilor”
În partida tur, CFR și Craiova au oferit un meci spectaculos câștigat de olteni cu 3-2, după ce au condus și cu 3-0. Nsimba (x2) și Rădulescu au marcat pentru echipa alb-albaștri, în timp ce pentru clujeni Matei Ilie și-a trecut și el în cont două reușite.
