Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1. Remiză spectaculoasă pe ”Oblemenco” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Remiză spectaculoasă pe ”Oblemenco”

Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Remiză spectaculoasă pe ”Oblemenco”

Andrei Nicolae Publicat: 7 decembrie 2025, 22:25

Comentarii
Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Remiză spectaculoasă pe ”Oblemenco”

Craiova - CFR Cluj / Sportpictures

Universitatea Craiova a primit vizita celor de la CFR Cluj, în cadrul etapei cu numărul 19 din Liga 1. Formația din Bănie a fost susținută de peste 20.000 de suporteri, care au luat cu asalt arena ”Ion Oblemenco”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oltenii au condus ostilitățile, dar au fost nevoiți să se mulțumească doar cu un rezultat de egalitate. Golurile au fost marcate de Tudor Băluță și Louis Munteanu.

Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1

Final de meci! 

Min. 90+4: Ocazie uriașă pentru Craiova! Romanchuk primește o minge în fața porții, acesta reia spre poartă, dar mingea trece foarte aproape de cadrul porții.

Min. 89: Ce paradă Hindrich! Portarul CFR-ului scoate senzațional șutul lui Houri.

Reclamă
Reclamă

Min. 62: Ocazie pentru Craiova! Nsimba șutează din interiorul careului, mingea este scoasă de Hindrich.

Min. 55: Încă o ratare mare pentru Craiova! Băluță și Baiaram nu reușesc să bage mingea în poartă.

Min. 54: Ce ratare pentru Craiova! Bancu trage în afara cadrului porții din câțiva metri.

Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"
Reclamă

Min. 51: GOL CFR! Louis Munteanu egalează pentru ardeleni.

Min. 46: Start în repriza a doua.

Pauză în Bănie! 

Min. 45+2: Șut în forță al lui Nicușor Bancu. Execuția căpitanului de la Universitatea Craiova a fost pe direcția lui Hindrich, care a respins peste poartă.

Min. 42: Șansă de 2-0 pentru olteni! Bancu i-a scos mingea la marginea careului lui Tudor Băluță, șutul acestuia se duce peste poartă.

Min. 37: GOL CRAIOVA! Tudor Băluță deschide scorul pentru formația din Bănie. Acesta șutează din prima cu piciorul stâng și îl învinge pe Otto Hindrich.

Min. 13: Prima ocazie de gol le aparține oltenilor. Baiaram a pătruns în careu din flancul drept, a șutat pe jos la colțul scurt, însă Hindrich a respins în corner.

Min. 1: A început partida de pe stadionul ”Ion Oblemenco”!

  • Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Teles, T. Băluță, Anzor, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram. Rezerve: S. Lung, L. Popescu, F. Ștefan, Stevanovic, Badelj, A. Crețu, Cicâldău, Houri, Băsceanu, Etim, Muntean, Nsimba. Antrenor: Filipe Coelho
  • CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu – Cordea, L. Munteanu, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Coco, Kresic, T. Keita, Fică, Păun, Sfaiț, Biliboc, Deac, Badamosi. Antrenor: Daniel Pancu

Partida din Bănie va reprezenta primul meci pentru Filipe Coelho pe teren propriu în Liga 1. Până acum, antrenorul portughez i-a mai condus pe alb-albaștri pe Ion Oblemenco în victoria din Conference League cu Mainz. În rest, a adunat trei meciuri, victoria cu FC Argeș și egalul cu “U” Cluj din deplasare din campionat, dar și succesul cu Petrolul de la Ploiești din Cupă.

De cealaltă parte, CFR Cluj vine după două rezultate care au creat tensiune în cadrul clubului. În precedenta etapă de campionat, ardelenii au fost învinși cu 3-0 de FC Argeș, după care în Cupa României au remizat cu Metaloglobus. În urma egalului cu nou-promovata, Louis Munteanu a răbufnit și și-a făcut praf echipa, iar patronul Neluțu Varga a venit cu o replică, iscându-se astfel un “război civil” în vestiarul “feroviarilor”

În partida tur, CFR și Craiova au oferit un meci spectaculos câștigat de olteni cu 3-2, după ce au condus și cu 3-0. Nsimba (x2) și Rădulescu au marcat pentru echipa alb-albaștri, în timp ce pentru clujeni Matei Ilie și-a trecut și el în cont două reușite.

Echipele probabile la Universitatea Craiova – CFR Cluj

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Teles, Anzor, T. Băluță, Bancu – D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram

CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Emerllahu, Djokovic, T. Keita – Cordea, L. Munteanu, Korenica

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Observator
Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Ce se întâmplă cu apa caldă în București după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Se va ieftini căldura în București?
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu apa caldă în București după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Se va ieftini căldura în București?
21:58
Alexandru Mitriță, prezență surpriză la Universitatea Craiova – CFR Cluj. Lângă cine a fost surprins
21:57
Louis Munteanu, fără reacție după ce a marcat în Universitatea Craiova – CFR Cluj. Ce gest a putut face Daniel Pancu
21:49
VideoJurnal Antena Sport | Lando Norris e noul rege din Formula 1
21:37
LIVE SCOREReal Madrid – Celta Vigo se joacă ACUM. Ionuț Radu, titular în duelul cu „galacticii”
21:26
Daniel Oprița vrea să plece de la CSA Steaua. Apelul făcut: „Să mă înțeleagă și să mă lase”
21:18
„Va schimba Gică Hagi antrenorul?” Ilie Dumitrescu a dat răspunsul în privința lui Ianis Zicu, după înfrângerea Farului
Vezi toate știrile
1 “Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 4 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Dinamo 0-0: “Am vrut să îl schimb” 5 VIDEOLionel Messi e campion! Inter Miami a câștigat finala MLS și a cucerit primul titlu din istorie 6 Hansi Flick a cerut transferul lui Andrei Raţiu la Barcelona: “Cu nume şi prenume”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter