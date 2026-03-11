Fotbalistul numit "focă" de Diana Şucu, atac devastator la adresa soţiei lui Dan Şucu! - Antena Sport

Fotbalistul numit “focă” de Diana Şucu, Virgil Drăghia (35 de ani), i-a dat o replică acidă soţiei patronului Rapidului.

Virgil Drăghia, legitimat în prezent la echipa de liga a 3-a, Daco-Getica, a postat o imagine cu el la bustul gol, din iunie 2024, perioada în care era portar la Rapid. Apoi a atacat-o pe Diana Şucu, într-un text alăturat pozei.

Virgil Drăghia i-a răspuns Dianei Şucu, după ce aceasta a susţinut că el “arăta ca o focă” atunci când era legitimat la Rapid

„Caracterul unui om se vede cel mai clar în felul în care vorbește despre alții”, a scris Virgil Drăghia pe contul lui de Instagram.

Diana Şucu a mărturisit că soţul ei, Dan Şucu, a fost cel mai dezamăgit atunci când a văzut prestaţia lui Drăghia într-un meci pierdut de Rapid, 1-3, cu Farul. Drăghia a fost introdus pe teren în aprilie 2024, la meciul pierdut de giuleşteni cu Farul, la scorul de 1-1. Schimbarea a fost făcută după ce titularul Marian Aioani s-a accidentat.

Drăghia a intrat în a doua repriză şi a primit două goluri. Diana Şucu a afirmat că Drăghia “arăta ca o focă” şi nu putea să se mişte în poartă. În vara lui 2024, Rapid a renunţat la Drăghia.