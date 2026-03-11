Fotbalistul numit "focă" de Diana Şucu, atac devastator la adresa soţiei lui Dan Şucu! - Antena Sport

Închide meniul
Fotbalistul numit "focă" de Diana Şucu, atac devastator la adresa soţiei lui Dan Şucu!

Fotbalistul numit "focă" de Diana Şucu, atac devastator la adresa soţiei lui Dan Şucu!
Fotbalistul numit “focă” de Diana Şucu, atac devastator la adresa soţiei lui Dan Şucu!

Bogdan Stănescu Publicat: 11 martie 2026, 16:39

Fotbalistul numit “focă” de Diana Şucu, atac devastator la adresa soţiei lui Dan Şucu!
Colaj cu soţii Şucu şi Virgil Drăghia / Hepta, Instagram

Fotbalistul numit “focă” de Diana Şucu, Virgil Drăghia (35 de ani), i-a dat o replică acidă soţiei patronului Rapidului.

Virgil Drăghia, legitimat în prezent la echipa de liga a 3-a, Daco-Getica, a postat o imagine cu el la bustul gol, din iunie 2024, perioada în care era portar la Rapid. Apoi a atacat-o pe Diana Şucu, într-un text alăturat pozei.

Virgil Drăghia i-a răspuns Dianei Şucu, după ce aceasta a susţinut că el “arăta ca o focă” atunci când era legitimat la Rapid

Caracterul unui om se vede cel mai clar în felul în care vorbește despre alții”, a scris Virgil Drăghia pe contul lui de Instagram.

Poza şi textul postate de Virgil Drăghia, ca replică pentru Diana Şucu
Poza şi textul postate de Virgil Drăghia, ca replică pentru Diana Şucu / Instagram Virgil Drăghia

Diana Şucu a mărturisit că soţul ei, Dan Şucu, a fost cel mai dezamăgit atunci când a văzut prestaţia lui Drăghia într-un meci pierdut de Rapid, 1-3, cu Farul. Drăghia a fost introdus pe teren în aprilie 2024, la meciul pierdut de giuleşteni cu Farul, la scorul de 1-1. Schimbarea a fost făcută după ce titularul Marian Aioani s-a accidentat.

Drăghia a intrat în a doua repriză şi a primit două goluri. Diana Şucu a afirmat că Drăghia “arăta ca o focă” şi nu putea să se mişte în poartă. În vara lui 2024, Rapid a renunţat la Drăghia.

Diana Şucu, despre Virgil Drăghia: “Arăta ca o focă. N-a fost în stare să se mişte”

“Mi-aduc aminte că a fost extrem de dezamăgit (n.r.: Dan Șucu). Cred că în primul an sau în al doilea an, când s-a accidentat portarul principal și a intrat portarul de rezervă. Acesta (n.r.: Virgil Drăghia) n-a fost în stare… arăta ca o focă. N-a fost în stare, sincer, să apere, să se miște, nu să apere ceva (n.r.: la un meci pierdut de Rapid la Constanța).

A fost extrem de supărat. Nu îi venea să creadă. El își primește salariul, este într-o altă poveste, da? Noul Rapid, într-o organizație echilibrată, așezată, perfectă, cumva. Și el vine cu 10 kg mai gras.

Cum să-ți treacă prin minte că mâncând cartofi prăjiți, mititei și eu știu ce alte lucruri, prăjituri, poți să fii fotbalist sau sportiv? El asta nu înțelege. Și dacă se supără, se supără pentru că el își face partea lui și așteaptă să primească din partea cealaltă. Nu poți doar să dai și să nu primești”, a spus Diana Şucu, într-un interviu pentru Robert Niţă, fost fotbalist al Rapidului.

Filmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecutFilmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecut
Dan şi Diana Şucu
Diana Şucu şi Dan Şucu
Soţii Şucu
