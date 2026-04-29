A fost sau nu penalty? Verdictul specialistului după faza controversată din Atletico Madrid – Arsenal

Andrei Nicolae Publicat: 29 aprilie 2026, 23:22

Comentarii
Penalty-ul lui Arsenal din meciul cu Atletico Madrid / Getty Images

Duelul dintre Atletico Madrid și Arsenal a fost marcată de o fază controversată în urma căreia londonezii au primit o lovitură de la 11 metri. La scurt timp după, un fost arbitru spaniol și-a expus punctul de vedere cu privire la ce s-a întâmplat pe Metropolitano.

Partida din turul semifinalelor Ligii Campionilor dintre Atletico și Arsenal a fost deblocată de golul lui Viktor Gyokeres din minutul 44, venit după un penalty care a generat controverse. Pe finalul primei reprize, arbitrul Danny Makkelie a considerat că atacantul suedez a fost faultat în careu de David Hancko.

Verdictul specialistului: NU a fost penalty pentru Arsenal

Din reluări se vede cum fundașul lui Atletico îi face un bodycheck vârfului londonezilor, care cade destul de ușor după ce simte contactul din suprafața de pedeapsă. Astfel, unele voci ar putea considera că acel contact a fost unul destul de superficial.

Din această categorie face parte și unul dintre experții de arbitraj din Spania, Alfonso Perez Burrull, care a analizat faza pentru Radio Marca. Fostul central este de părere că suedezul forțează lovitura de la 11 metri și că Makkelie NU ar fi trebuit să arate spre punctul cu var.

Gyokeres exagerează căderea. Împingerea lui Hancko nu e suficientă pentru acordarea unui penalty“, a spus fostul arbitru spaniol, potrivit marca.com.

Cadru din Atletico - Arsenal
Cadru din Atletico – Arsenal / Captură Prima Sport
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum arată o noapte de gardă la INML: "Aici moartea ajută viaţa"
Observator
Cum arată o noapte de gardă la INML: "Aici moartea ajută viaţa"
Dan Șucu transferă la Genoa de la o rivală a Rapidului! Care este suma pe care trebuie să o plătească
Fanatik.ro
Dan Șucu transferă la Genoa de la o rivală a Rapidului! Care este suma pe care trebuie să o plătească
0:10 30 apr.

VIDEOSporting – Tondela 2-2. “Leii”, remiză dramatică pe teren propriu! Au încasat două goluri în prelungiri
23:57

Atletico Madrid – Arsenal 1-1. Remiză animată pe Metropolitano! Calificarea în finală se joacă la Londra
23:46

Julian Alvarez i-a doborât recordul lui Lionel Messi! Performanță greu de egalat în UEFA Champions League
23:14

Ioan Andone, prezent la Atletico Madrid – Arsenal: “Dumnezeule, Dumnezeule!”. Ce imagini a surprins
22:57

Startul noului sezon poate fi amânat! Decizia radicală luată în unanimitate de cluburile din Liga 1: “Nu se poate”
22:55

Penalty scandalos în Atletico Madrid – Arsenal: „Clovnii ăștia aveau nevoie de asta”
Vezi toate știrile
1 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 2 Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează 3 Iftime l-a dat de gol pe Gigi Becali. Ei sunt cei doi antrenori pe care îi vrea la FCSB: “M-a întrebat” 4 Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect” 5 „Au bătut palma!” Surpriză de proporții! Unde va juca Paulo Dybala în sezonul următor 6 Victor Piţurcă a propus un antrenor la FCSB: “Ar putea veni foarte bine”. A numit o singură problemă
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic
300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”