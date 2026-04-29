A fost sau nu penalty? Verdictul specialistului după faza controversată din Atletico Madrid – Arsenal

Duelul dintre Atletico Madrid și Arsenal a fost marcată de o fază controversată în urma căreia londonezii au primit o lovitură de la 11 metri. La scurt timp după, un fost arbitru spaniol și-a expus punctul de vedere cu privire la ce s-a întâmplat pe Metropolitano.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida din turul semifinalelor Ligii Campionilor dintre Atletico și Arsenal a fost deblocată de golul lui Viktor Gyokeres din minutul 44, venit după un penalty care a generat controverse. Pe finalul primei reprize, arbitrul Danny Makkelie a considerat că atacantul suedez a fost faultat în careu de David Hancko.

Verdictul specialistului: NU a fost penalty pentru Arsenal

Din reluări se vede cum fundașul lui Atletico îi face un bodycheck vârfului londonezilor, care cade destul de ușor după ce simte contactul din suprafața de pedeapsă. Astfel, unele voci ar putea considera că acel contact a fost unul destul de superficial.

Din această categorie face parte și unul dintre experții de arbitraj din Spania, Alfonso Perez Burrull, care a analizat faza pentru Radio Marca. Fostul central este de părere că suedezul forțează lovitura de la 11 metri și că Makkelie NU ar fi trebuit să arate spre punctul cu var.

“Gyokeres exagerează căderea. Împingerea lui Hancko nu e suficientă pentru acordarea unui penalty“, a spus fostul arbitru spaniol, potrivit marca.com.