Startul noului sezon poate fi amânat! Decizia radicală luată în unanimitate de cluburile din Liga 1: “Nu se poate”

Cluburile din Liga 1 au decis în unanimitate să ceară Federației Române de Fotbal ca noul sezon să înceapă cu o săptămâna mai târziu decât este prefigurat în calendarul actual. Votul celor 16 echipe din primul eșalon a venit pe fondul nemulțumirilor legate de timpul de odihnă limitat al propriilor jucători.
Noua stagiune din Liga 1 ar urma să înceapă pe data de 10 iulie, însă niciun club nu este de acord cu acest lucru. În cadrul unei Adunări Generale la care toate cele 16 formații au participat, s-a stabilit în unanimitate o propunere conform căreia LPF să meargă în fața conducerii FRF și să transmită că echipele își doresc ca startul sezonului să fie amânat pentru data de 17 iulie, conform golazo.ro.
Lipsa odihnei jucătorilor, motiv de nemulțumire pentru cluburile din Liga 1. Ce spune Dani Coman
Motivul invocat de toate cluburile se leagă de calendarul extrem de aglomerat și implicit de lipsa de odihnă a jucătorilor. Unii fotbaliști ar avea o perioadă de vacanță și mai scurtă în cazul în care ar fi convocați de Gică Hagi pentru primele sale două meciuri ca selecționer, cele cu Georgia de pe 2 iunie și Țara Galilor de pe 6 iunie.
Actualul sezon din Liga 1 se încheie în weekend-ul 21-23 mai și echipele care joacă baraj îl termină chiar mai târziu. În acest sens, a apărut solicitarea cluburilor prin care cere LPF-ului să poarte o discuție cu FRF pentru amânarea startului competițional
“Pe 2 ianuarie, marea majoritate a echipelor a început pregătirea în acest an. Jucătorii nu au avut timp de odihnă, de vacanță, de relaxare. Acum terminăm sezonul competițional pe 26 mai, iar pe 7 iunie avem reunirea. Pe 8 ar trebui să dăm drumul la treabă. Este mult prea puțin! Nu se poate! Jucătorii au nevoie de odihnă fizică și mentală
Dacă vrem ca nivelul fotbalului românesc să crească, atunci trebuie să se țină cont și de părerea cluburilor din Superligă. Iar, în condițiile actuale, cu atât de puține zile de odihnă, cred că este imposibil. Din păcate, nu suntem la Campionatul Mondial… Atunci mai înțelegeam. Uitați-vă că, în Italia, jucătorii au vacanță două luni
Sunt sigur că Liga o să lupte pentru cluburi și vom găsi o soluție să începem noul sezon pe 17 iulie! Jucătorii au nevoie de timp în plus pentru a-și putea reveni fizic și mental. Eu, ca președinte de club, trebuie să văd binele jucătorilor și al echipei mele“, a spus Dani Coman, unul dintre președinții de club nemulțumiți, conform gsp.ro.
În cazul în care startul sezonului ar fi decalat, implicit și primul meci al sezonului, Supercupa României, ar avea o altă dată, mai exact 11 iulie în loc de 4 iulie.
