Home | Fotbal | Liga 1 | Cât de gravă este accidentarea lui Marian Aioani? Anunţul oficial făcut de Rapid

Cât de gravă este accidentarea lui Marian Aioani? Anunţul oficial făcut de Rapid

Radu Constantin Publicat: 29 aprilie 2026, 17:39

Comentarii
Cât de gravă este accidentarea lui Marian Aioani? Anunţul oficial făcut de Rapid

Marian Aioani / SPORT PICTURES

Marian Aioani a părăsit terenul în minutul 2 al partidei cu Dinamo, iar tânărul Adrian Briciu a gafat incredibil la unul dintre cele trei goluri primite.

Veridictul medicilor a fost de întindere musculară în cazul portarului, deci sunt şanse ca el să se recupereze rapid şi să revină între buturi.

“Marian Aioani a efectuat o serie de investigații medicale ca urmare a durerilor resimțite la nivelul coapsei înaintea partidei cu Dinamo. În urma testelor efectuate s-a constat că portarul nostru a suferit o întindere musculară. Durata estimativă a absenței va fi stabilită în funcție de evoluția recuperării.
Multă sănătate și recuperare rapidă, Marian!”, au scris cei de la Rapid, pe Facebook.

Marian Aioani este din 2024 la Rapid şi a evoluat în 61 de partide pentru giuleşteni.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Litoralul, înainte de minivacanţa de 1 Mai. Turiştii, întâmpinaţi de ruine, graffiti și clădiri abandonate
Observator
Litoralul, înainte de minivacanţa de 1 Mai. Turiştii, întâmpinaţi de ruine, graffiti și clădiri abandonate
Acuzații teribile pentru ministrul Radu Miruță: „A tăiat 80% din buget! Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua!”
Fanatik.ro
Acuzații teribile pentru ministrul Radu Miruță: „A tăiat 80% din buget! Vrea să pună lacătul pe clubul Steaua!”
17:23

Prima veste proastă pentru Luis Enrique! Ce s-a întâmplat după spectacolul din PSG – Bayern Munchen
17:19

„Pentru numele lui Dumnezeu, au câștigat!” Trauma din 1966, prima mare înfrângere a Italiei la Cupa Mondială
17:11

Atletico Madrid – Arsenal LIVE TEXT (22:00). Duel „încins” pe Metropolitano Stadium
17:08

O țară din afara Top 5 poate ajunge să trimită patru echipe în UCL. Scenariul care trebuie să se producă
16:58

Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează
16:43

Finala Cupei României pe stadionul Ghencea? Ce a încercat FRF pentru a împăca suporterii
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 3 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 4 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 5 Radu Drăguşin pleacă în Germania. Şi-a dat acordul pentru un transfer de 20 de milioane de euro! 6 Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic