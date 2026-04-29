Cât de gravă este accidentarea lui Marian Aioani? Anunţul oficial făcut de Rapid

Marian Aioani a părăsit terenul în minutul 2 al partidei cu Dinamo, iar tânărul Adrian Briciu a gafat incredibil la unul dintre cele trei goluri primite.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Veridictul medicilor a fost de întindere musculară în cazul portarului, deci sunt şanse ca el să se recupereze rapid şi să revină între buturi.

“Marian Aioani a efectuat o serie de investigații medicale ca urmare a durerilor resimțite la nivelul coapsei înaintea partidei cu Dinamo. În urma testelor efectuate s-a constat că portarul nostru a suferit o întindere musculară. Durata estimativă a absenței va fi stabilită în funcție de evoluția recuperării.

Multă sănătate și recuperare rapidă, Marian!”, au scris cei de la Rapid, pe Facebook.

Marian Aioani este din 2024 la Rapid şi a evoluat în 61 de partide pentru giuleşteni.