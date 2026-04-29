Gigi Becali n-a stat pe gânduri! Ce a spus când a aflat că “Legea Novak” a fost respinsă: “Îl sun pe avocat”

Gigi Becali a oferit o primă reacție după ce “Legea Novak”, potrivit căreia cluburile erau obligate să folosească minimum 40% de sportivi români în competițiile interne, a fost respinsă de Curtea Constituțională a României. Latifundiarul din Pipera vrea să profite de pe urma acestui lucru și să încerce să elimine regula U-21 impusă de FRF.

Legea care prevede ca echipele din România să folosească minimum 40% de sportivi români în competițiile interne nu se va mai aplica, după ce a fost declarată neconstituțională de CCR. Instituția respectivă a luat decizia în cauză la patru luni după ce președintele Nicușor Dan a trimis-o spre revizuire, deși trecuse de votul Camerei Deputaților în Parlament.

Reacția lui Gigi Becali la aflarea veștii despre “Legea Novak”

La scurt timp după anunțul Curții Constituționale a României, Gigi Becali a fost sunat pentru a oferi o reacție. Deși inițial a votat pentru aprobarea “Legii Novak”, latifundiarul din Pipera l-a pus pe Mihai Stoica să semneze o petiție împotriva ei pe care au pus pixul mai multe cluburi din Liga 1.

Acum, patronul de la FCSB crede că ar putea profita de pe urma acestei decizii pentru a încerca să modifice Legea Sportului în Parlament, astfel încât să scape de regula U-21, una extrem de contestată de el.

“Eu v-am spus că ne va ajuta încă de atunci. Este clară treaba. Nu v-am spus că ne ajuta? Asta am așteptat. Bine că mi-ai zis.