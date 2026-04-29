Ioan Andone, prezent la Atletico Madrid – Arsenal: “Dumnezeule, Dumnezeule!”. Ce imagini a surprins

Ioan Andone a fost unul dintre cei care s-au aflat în tribune la meciul Atletico Madrid – Arsenal. El a surprins câteva imagini cu puţin înainte de startul partidei.

“Nu te vezi om cu persoană. Dumnezeule, Dumnezeule!” sau “Incredibil!”, a explamat Andone, într-un scurt video. “Uite ce e aici la intrare la meci, e o întreagă nebunie. Nu te poţi apropia de stadion”, a mai spus Andone.

Ioan Andone (64 de ani) și-a cumpărat o proprietate în Spania. El circulă între București și Marbella extrem de des.

Atletico Madrid și Arsenal s-au mai întâlnit de cinci ori până în prezent în toate competițiile, ultima oară în toamnă, în faza principală din Champions League.