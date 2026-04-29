Tondela – Sporting (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 22:15). “Leii”, duel-restanță cu penultimul loc din Portugalia

Sporting Lisabona și Tondela se întâlnesc miercuri seara într-un duel ce reprezintă o restanță aferentă etapei cu numărul 26 din Liga Portugal. Campioana en-titre mai are în momentul de față doar șanse teoretice în lupta pentru titlu, însă speră să obțină cele trei puncte în fața penultimei clasate pentru a o egala pe ocupanta poziției secunde, Benfica.

Tondela – Sporting (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 22:15)

Sporting vine la meciul de pe Jose Alvalade după ce s-a încurcat în weekend cu “lanterna roșie” din Liga Portugal, AFS. Pe terenul ultimei clasate, Sporting nu a reușit să se impună și nu doar că și-a periclitat orice speranță utopică la titlu, ci s-a încurcat și în lupta pentru locul al doilea, cel care trimite în preliminariile UCL. Cu un meci în minus, Sporting e la trei puncte de Benfica, ocupanta poziției 2, astfel că are nevoie maximă de toate cele trei puncte în această seară.

De cealaltă parte, Tondela încă se află în lupta pentru evitarea retrogradării. Aflată pe locul 17, formația lui Gonaclo Feio e la cinci puncte de poziția de baraj ocupată de Casa Pia, care are un meci în plus.

În tur, Sporting nu i-a dat nicio șansă adversarei sale și s-a impus cu 3-0 grație golurilor marcate de Luis Suarez, Pote și Geovany Quenda.