Home | Fotbal | Liga Portugal | Tondela – Sporting (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 22:15). “Leii”, duel-restanță cu penultimul loc din Portugalia

Andrei Nicolae Publicat: 29 aprilie 2026, 18:51

Comentarii
Jucătorii lui Sporting / Profimedia Images

Sporting Lisabona și Tondela se întâlnesc miercuri seara într-un duel ce reprezintă o restanță aferentă etapei cu numărul 26 din Liga Portugal. Campioana en-titre mai are în momentul de față doar șanse teoretice în lupta pentru titlu, însă speră să obțină cele trei puncte în fața penultimei clasate pentru a o egala pe ocupanta poziției secunde, Benfica.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre Sporting și Tondela se poate vedea pe AntenaPLAY și urmează să fie transmis în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Sporting vine la meciul de pe Jose Alvalade după ce s-a încurcat în weekend cu “lanterna roșie” din Liga Portugal, AFS. Pe terenul ultimei clasate, Sporting nu a reușit să se impună și nu doar că și-a periclitat orice speranță utopică la titlu, ci s-a încurcat și în lupta pentru locul al doilea, cel care trimite în preliminariile UCL. Cu un meci în minus, Sporting e la trei puncte de Benfica, ocupanta poziției 2, astfel că are nevoie maximă de toate cele trei puncte în această seară.

De cealaltă parte, Tondela încă se află în lupta pentru evitarea retrogradării. Aflată pe locul 17, formația lui Gonaclo Feio e la cinci puncte de poziția de baraj ocupată de Casa Pia, care are un meci în plus.

În tur, Sporting nu i-a dat nicio șansă adversarei sale și s-a impus cu 3-0 grație golurilor marcate de Luis Suarez, Pote și Geovany Quenda.

Reclamă
Reclamă

Meciul de pe Jose Alvalade va fi urmărit cu siguranță și de cei de la FC Porto, care pot deveni campioni încă de dinainte să își dispute meciul din weekend cu Alverca. Dacă Sporting se încurcă și cu Tondela, iar Benfica pierde cu Famalicao, “dragonii” devin campioni.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Litoralul, înainte de minivacanţa de 1 Mai. Turiştii, întâmpinaţi de ruine, graffiti și clădiri abandonate
Observator
Litoralul, înainte de minivacanţa de 1 Mai. Turiştii, întâmpinaţi de ruine, graffiti și clădiri abandonate
La munte sau la mare? Unde e mai ieftin în minivacanța de 1 Mai. Ofertele last-minute arată un fenomen îngrijorător. Lista prețurilor
Fanatik.ro
La munte sau la mare? Unde e mai ieftin în minivacanța de 1 Mai. Ofertele last-minute arată un fenomen îngrijorător. Lista prețurilor
19:41

“Blestemul de la Crucible” continuă. Campionul mondial en-titre, Zhao Xingong, OUT din sferturi
19:27

Statistică uluitoare înainte de Atletico Madrid – Arsenal. Ce bornă negativă au stabilit cele două formații
19:18

Gigi Becali n-a stat pe gânduri! Ce a spus când a aflat că “Legea Novak” a fost respinsă: “Îl sun pe avocat”
18:52

Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect”
18:27

“Lucrurile sunt clare”. Scandalul suspendării Anei Bărbosu, comentat de președintele COSR
18:26

Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Nu va fi pe teren la meciul cu Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 3 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 4 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 5 Radu Drăguşin pleacă în Germania. Şi-a dat acordul pentru un transfer de 20 de milioane de euro! 6 Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic