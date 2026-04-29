Julian Alvarez i-a doborât recordul lui Lionel Messi! Performanță greu de egalat în UEFA Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 29 aprilie 2026, 23:46

Julian Alvarez / Profimedia

Julian Alvarez a înscris pentru Atletico Madrid în prima manșă a semifinalei de Champions League, contra celor de la Arsenal, iar „păianjenul” a intrat direct în istoria competiției.

Concret, atacantul pregătit de Diego Simeone a doborât un record deținut de legendarul Lionel Messi și este lider într-un top select din cea mai tare competiție inter-cluburi.

Julian Alvarez, record absolut după ce a marcat în Atletico – Arsenal

Julian Alvarez a punctat din lovitură de la 11 metri în disputa dintre Atletico Madrid și Arsenal, iar atacantul argentinian a ajuns la 25 de reușite în UEFA Champions League.

Starul lui Diego Simeone a doborât recordul lui Lionel Messi și a devenit jucătorul sud-american cu cele mai puține apariții la atingerea bornei de 25 de goluri în Liga Campionilor.

Coechipierul lui Messi din naționala Argentinei a avut nevoie de 41 de partide pentru a reuși acest lucru, în timp ce Leo a stabilit această performanță în 42 de jocuri.

