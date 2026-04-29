Atletico Madrid – Arsenal LIVE TEXT (22:00). Duel „încins” pe Metropolitano Stadium

Atletico Madrid și Arsenal se întâlnesc în cea de-a doua semifinală de UEFA Champions League, iar partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Cele două formații s-au întâlnit în faza principală a competiției în acest sezon, rezultatul final fiind unul în favoarea echipei antrenate de Mikel Arteta.
Atletico Madrid – Arsenal LIVE TEXT (22:00)
Atletico Madrid și Arsenal vor lupta pentru un loc în finala UEFA Champions League, iar disputa de pe Metropolitano Stadium va fi a doua întâlnire directă dintre cele două formații din acest sezon.
Arsenal a primit vizita spaniolilor în faza principală a competiției, mai exact pe data de 21 octombrie 2025, când liderul din Premier League a făcut spectacol și s-a impus cu scorul de 4-0.
În prima semifinală, disputată marți seară, Paris Saint Germain și Bayern Munchen au oferit un adevărat spectacol, într-un meci istoric în care s-au înscris nu mai puțin de 9 goluri.
Echipele probabile la Atletico Madrid – Arsenal
- Atletico Madrid: Oblak – Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke, Lookman – Alvarez, Griezmann. Antrenor: Diego Simeone
- Arsenal: Raya – Hincapie, Gabriel, Saliba, White – Rice, Zubimendi, Odegaard – Eze, Gyokeres, Madueke. Antrenor: Mikel Arteta
- Prima veste proastă pentru Luis Enrique! Ce s-a întâmplat după spectacolul din PSG – Bayern Munchen
- O țară din afara Top 5 poate ajunge să trimită patru echipe în UCL. Scenariul care trebuie să se producă
- Tripleta Kane – Olise – Diaz a ajuns la 100 de goluri, dar e încă departe de cifrele MSN. Topul all-time
- „Cât tupeu!” Faza care nu s-a văzut la TV! Ce i-a făcut un copil de mingi lui Neuer
- Lui Rooney nu i-a venit să creadă ce a spus Kane după PSG – Bayern 5-4: „Dacă ar fi cu adevărat sincer…”