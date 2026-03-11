Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul de la Rapid care l-a dezamăgit cel mai tare pe Dan Şucu: "Arăta ca o focă! Cu 10 kg mai gras" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul de la Rapid care l-a dezamăgit cel mai tare pe Dan Şucu: “Arăta ca o focă! Cu 10 kg mai gras”

Jucătorul de la Rapid care l-a dezamăgit cel mai tare pe Dan Şucu: “Arăta ca o focă! Cu 10 kg mai gras”

Dan Roșu Publicat: 11 martie 2026, 8:43

Comentarii
Jucătorul de la Rapid care l-a dezamăgit cel mai tare pe Dan Şucu: Arăta ca o focă! Cu 10 kg mai gras

Dan şi Diana Şucu, pe Stadionul Rapid - Sport Pictures

Dan Şucu a preluat Rapidul cu aproape 4 ani în urmă, iar soţia patronului, Diana Şucu, a dezvăluit momentul care l-a şocat pe miliardarul român cel mai mult în Giuleşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Virgil Drăghia, portarul care a fost sub contract cu feroviarii în perioada 2018-2024, a fost introdus pe teren la pauza meciului dintre Farul şi Rapid, în aprilie 2024, şi Diana Şucu susţine că acesta “arăta ca o focă”.

Virgil Drăghia l-a dezamăgit pe Dan Şucu

”Mi-aduc aminte că a fost extrem de dezamăgit (n.r. Dan Șucu). Cred că în primul an sau în al doilea an, când s-a accidentat portarul principal și a intrat portarul de rezervă. Acesta (n.r. Virgil Drăghia) n-a fost în stare…arăta ca o focă. N-a fost în stare, sincer, să apere, să se miște, nu să apere ceva (n.r. la un meci pierdut de Rapid la Constanța).

A fost extrem de supărat. Nu îi venea să creadă. El își primește salariul, este într-o altă poveste, da? Noul Rapid, într-o organizație echilibrată, așezată, perfectă, cumva. Și el vine cu 10 kg mai gras.

Cum să-ți treacă prin minte că mâncând cartofi prăjiți, mititei și eu știu ce alte lucruri, prăjituri, poți să fii fotbalist sau sportiv? El asta nu înțelege. Și dacă se supără, se supără pentru că el își face partea lui și așteaptă să primească din partea cealaltă. Nu poți doar să dai și să nu primești”, a spus Diana Şucu.

Reclamă
Reclamă

În meciul cu pricina, Drăghia a intrat pe teren în minutul 46, când scorul era egal, 1-1. S-a terminat 3-1 pentru marinari, care au marcat prin Andronache şi Benchaib.

 

Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuriEconomiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tablouri ale fostului edil al comunei Gogoşu, expuse pe primărie
Observator
Tablouri ale fostului edil al comunei Gogoşu, expuse pe primărie
Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi îi are în schemă”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi îi are în schemă”. Exclusiv
11:35
După MP al Chinei vor fi schimbări de regulament
10:52
Jucătorii pe care Gigi Becali îi vrea în continuare titulari la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi: “Nu mă interesează”
10:36
“Trebuie să am răbdare să vă suport pe toţi”. Neymar, reacţie acidă despre starea sa, înainte de World Cup 2026
10:28
VideoMoment istoric în NBA: Bam Adebayo a marcat 83 de puncte şi l-a depăşit pe Kobe Bryant
9:46
Andrei Nicolescu a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi, ajuns rezervă la Dinamo: “Aşa e şi cu Mazilu”
9:26
Cum a fost surprins Radu Drăguşin în timp ce coechipierii săi erau umiliţi de Atletico Madrid
Vezi toate știrile
1 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 2 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica 5 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 6 VIDEO & FOTOMirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion