Jucătorul de la Rapid care l-a dezamăgit cel mai tare pe Dan Şucu: "Arăta ca o focă! Cu 10 kg mai gras" - Antena Sport

Dan Şucu a preluat Rapidul cu aproape 4 ani în urmă, iar soţia patronului, Diana Şucu, a dezvăluit momentul care l-a şocat pe miliardarul român cel mai mult în Giuleşti.

Virgil Drăghia, portarul care a fost sub contract cu feroviarii în perioada 2018-2024, a fost introdus pe teren la pauza meciului dintre Farul şi Rapid, în aprilie 2024, şi Diana Şucu susţine că acesta “arăta ca o focă”.

Virgil Drăghia l-a dezamăgit pe Dan Şucu

”Mi-aduc aminte că a fost extrem de dezamăgit (n.r. Dan Șucu). Cred că în primul an sau în al doilea an, când s-a accidentat portarul principal și a intrat portarul de rezervă. Acesta (n.r. Virgil Drăghia) n-a fost în stare…arăta ca o focă. N-a fost în stare, sincer, să apere, să se miște, nu să apere ceva (n.r. la un meci pierdut de Rapid la Constanța).

A fost extrem de supărat. Nu îi venea să creadă. El își primește salariul, este într-o altă poveste, da? Noul Rapid, într-o organizație echilibrată, așezată, perfectă, cumva. Și el vine cu 10 kg mai gras.

Cum să-ți treacă prin minte că mâncând cartofi prăjiți, mititei și eu știu ce alte lucruri, prăjituri, poți să fii fotbalist sau sportiv? El asta nu înțelege. Și dacă se supără, se supără pentru că el își face partea lui și așteaptă să primească din partea cealaltă. Nu poți doar să dai și să nu primești”, a spus Diana Şucu.