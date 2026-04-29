Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Nu va fi pe teren la meciul cu Universitatea Craiova

După succesul cu Rapid București, Zeljko Kopic pregătește atent disputa contra liderului Universitatea Craiova, care este programată pe data de 3 mai, pe stadionul ”Ion Oblemenco”.

Pentru disputa din Bănie, tehnicianul croat nu a primit vești bune din partea staff-ului medical. Mamoudou Karamoko este în continuare disponibil pentru acest derby.

Mamoudou Karamoko, în continuare indisponibil

Mamoudou Karamoko nu a mai jucat pentru Dinamo București de la disputa cu Universitatea Cluj, iar fotbalistul lui Zeljko Kopic este în continuare indisponibil din cauza problemelor medicale, anunță gsp.ro.

Francezul nu s-a recuperat încă și nu va fi pe teren la meciul cu Universitatea Craiova. În același timp, sursa citată menționează că Mărginean are șanse mari să fie pe ”Oblemenco”, după ce s-a accidentat în confruntarea din Cupa României.