Petrolul - Metaloglobus 4-1. "Dublă" de senzaţie pentru Gicu Grozav! "Lupii galbeni" au ieşit din zona roşie - Antena Sport

Echipa ploieşteană Petrolul a învins, luni, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 18-a din Liga 1.
La Ploieşti, scorul a fost deschis abia în minutul 45, când Grozav a înscris cu o lovitură de cap. Anulat iniţial, golul a fost validat de VAR şi gazdele au intrat cu avantaj minim la vestiare. Imediat după pauză, însă, bucureştenii au restabilit egalitatea, după golul lui Aboubacar Camara, din minutul 46, înscris cu o lovitură de cap din centrarea lui Ubbink.
Petrolul – Metaloglobus 4-1
Elevii lui Eugen Neagoe au replicat repede şi Vali Gheorghe a marcat în minutul 54, cu un şut din careu, la colţul lung. Grozav a reuşit dubla, în minutul 63, după o centrare a lui Vali Gheorghe, iar scorul final a fost stabilit de Marco Dulca, în minutul 90.
Petrolul s-a impus cu 4-1 şi a ajuns la 19 puncte, părăsind zona roşie. “Lupii galben” sunt în acest moment pe locul 11, în timp ce Metaloglobus e ultima în clasament, cu 8 puncte.
PETROLUL PLOIEŞTI: Krell – Miranda, Papp, Roche, Sălceanu – Jyry (Doukansy 84), A. Mateiu (M. Dulca 68), Dongmo – V. Gheorghe (Boţogan 77), Chică-Roşă (Doumtsios 83), Grozav (Hanca 67). ANTRENOR: Eugen Neagoe
METALOGLOBUS: Gavrilaş – Liş, Aboubacar Camara, Caramalău, A. Sava (Tache 68) – Abbey (Hadzic 83), Sabater (Al. Gheorghe 69), Aggoun, Ubbink (Zakir 68) – Ely Fernandes, A. Sîrbu (Huiban 75). ANTRENOR: Mihai Teja
Cartonaşe galbene: Dongmo 65 / Caramalău 33, Mihai Teja 50, Abbey 66, Liş 78
Arbitri: Vlad Baban – Romică Bîrdeş, Bogdan George Duţă
Arbitri VAR: Iulian Dima – Ionuţ Coza.
- „Tot timpul ne-a făcut probleme”. Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul după victoria FCSB-ului cu Farul. Faza care l-a enervat
- Gicu Grozav, mesaj pentru soţia lui, Sorina, după ce a reuşit o “dublă” de senzaţie pentru Petrolul!
- Marius Măldărășanu, aproape să fie demis de la Hermannstadt. Nu a făcut deplasarea pentru meciul de Cupă
- “De mult nu s-a mai întâmplat asta” Reacţia lui Eugen Neagoe după ce echipa lui a ieşit din zona roşie!
- U Cluj – Universitatea Craiova 0-0. Bară a lui Baiaram în startul partidei!