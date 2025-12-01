Petrolul - Metaloglobus 4-1. "Dublă" de senzaţie pentru Gicu Grozav! "Lupii galbeni" au ieşit din zona roşie - Antena Sport

Jucătorii Petrolului se bucură după un gol marcat cu Metaloglobus / Sport Pictures

Echipa ploieşteană Petrolul a învins, luni, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 18-a din Liga 1.

La Ploieşti, scorul a fost deschis abia în minutul 45, când Grozav a înscris cu o lovitură de cap. Anulat iniţial, golul a fost validat de VAR şi gazdele au intrat cu avantaj minim la vestiare. Imediat după pauză, însă, bucureştenii au restabilit egalitatea, după golul lui Aboubacar Camara, din minutul 46, înscris cu o lovitură de cap din centrarea lui Ubbink.

Petrolul – Metaloglobus 4-1

Elevii lui Eugen Neagoe au replicat repede şi Vali Gheorghe a marcat în minutul 54, cu un şut din careu, la colţul lung. Grozav a reuşit dubla, în minutul 63, după o centrare a lui Vali Gheorghe, iar scorul final a fost stabilit de Marco Dulca, în minutul 90.

Petrolul s-a impus cu 4-1 şi a ajuns la 19 puncte, părăsind zona roşie. “Lupii galben” sunt în acest moment pe locul 11, în timp ce Metaloglobus e ultima în clasament, cu 8 puncte.

PETROLUL PLOIEŞTI: Krell – Miranda, Papp, Roche, Sălceanu – Jyry (Doukansy 84), A. Mateiu (M. Dulca 68), Dongmo – V. Gheorghe (Boţogan 77), Chică-Roşă (Doumtsios 83), Grozav (Hanca 67). ANTRENOR: Eugen Neagoe