Prima reacție a lui Andre Duarte după ce a semnat cu FCSB. Mesaj direct pentru fani - Antena Sport

Andre Duarte a semnat cu FCSB și a oferit prima reacție. Fundașul portughez de 28 de ani este primul transfer al iernii reușit de campioană.
Andre Duarte a ajuns la București în decursul zilei de luni, a efectuat vizita medicală și ulterior a fost prezentat oficial de FCSB. Fundașul va putea evolua pentru campioană din ianuarie.
Prima reacție a lui Andre Duarte după ce a semnat cu FCSB
Andre Duarte a transmis un mesaj scurt, pe paginile oficiale de socializare ale FCSB-ului, după ce a fost prezentat oficial. Fundașul s-a declarat extrem de bucuros pentru faptul că a semnat cu roș-albaștrii.
„Bună ziua! Sunt foarte fericit că sunt aici. Ne vedem la stadion”, a declarat Andre Duarte, după ce a semnat cu FCSB, conform paginilor oficiale de socializare ale roș-albaștrilor.
Andre Duarte este cotat de către site-ul de specialitate Transfermarkt la 1 milion de euro. Portughezul tocmai s-a despărţit de formaţia maghiară Ujpest. FCSB avea mare nevoie de un fundaş central în condiţiile în care Siyabonga Ngezana va fi la Cupa Africii, iar Joyskim Dawa încă nu s-a refăcut după o accidentare gravă.
Andre Duarte va îmbrăca tricoul cu numărul 3 la FCSB. El a semnat cu campioana din postura de jucător liber de contract, după ce în ultimul sezon și jumătate a jucat la Ujpest. În stagiunea 2022-2023, fundașul a evoluat la FCU Craiova, echipă care la momentul respectiv era în Liga 1.
