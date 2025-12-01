Prima reacție a lui Andre Duarte după ce a semnat cu FCSB. Mesaj direct pentru fani - Antena Sport

Andre Duarte a semnat cu FCSB și a oferit prima reacție. Fundașul portughez de 28 de ani este primul transfer al iernii reușit de campioană.

Andre Duarte a ajuns la București în decursul zilei de luni, a efectuat vizita medicală și ulterior a fost prezentat oficial de FCSB. Fundașul va putea evolua pentru campioană din ianuarie.

Prima reacție a lui Andre Duarte după ce a semnat cu FCSB

Andre Duarte a transmis un mesaj scurt, pe paginile oficiale de socializare ale FCSB-ului, după ce a fost prezentat oficial. Fundașul s-a declarat extrem de bucuros pentru faptul că a semnat cu roș-albaștrii.

„Bună ziua! Sunt foarte fericit că sunt aici. Ne vedem la stadion”, a declarat Andre Duarte, după ce a semnat cu FCSB, conform paginilor oficiale de socializare ale roș-albaștrilor.

Andre Duarte este cotat de către site-ul de specialitate Transfermarkt la 1 milion de euro. Portughezul tocmai s-a despărţit de formaţia maghiară Ujpest. FCSB avea mare nevoie de un fundaş central în condiţiile în care Siyabonga Ngezana va fi la Cupa Africii, iar Joyskim Dawa încă nu s-a refăcut după o accidentare gravă.