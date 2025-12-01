"De mult nu s-a mai întâmplat asta" Reacţia lui Eugen Neagoe după ce echipa lui a ieşit din zona roşie! - Antena Sport

Tehnicianul Petrolului, Eugen Neagoe (58 de ani), s-a declarat foarte mulţumit de rezultatul obţinut de echipa lui, 4-1, cu “lanterna” clasamentului, Metaloglobus.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Petrolul a scăpat de “zona roşie” după victoria cu ultima clasată. La finalul partidei Eugen Neagoe a remarcat că, după mult timp, echipa lui a reuşit să înscrie 4 goluri.

Eugen Neagoe, după Petrolul – Metaloglobus 4-1: “Puteam să mai marcăm”

“În primul rând sunt foarte mulțumit de rezultat. Am marcat 4 goluri, de mult nu s-a mai întâmplat asta. Băieții merită felicitări pentru efortul făcut. Am început repriza a doua foarte prost, am primit acel gol, dar după ne-am trezit. O repriză foarte bună, am marcat 3 goluri și puteam să mai marcăm. Mă bucur pentru toți, nu doar pentru cei care au marcat, cu toate că e important să marchezi.

(n.r. despre Dulca) Cred că avem mai mulți jucători cu cote bune, jucători care au fost la națională. Nu a fost ușor să-l aducem, dar l-am convins. Cred că e bine și pentru el că a venit aici, s-a integrat foarte bine. Mă bucur și pentru revenirea lui Vali Gheorghe”, a declarat Eugen Neagoe pentru digisport.ro după Petrolul – Metaloglobus 4-1.

Petrolul – Metaloglobus 4-1. “Dublă” de senzaţie pentru Gicu Grozav! “Lupii galbeni” au ieşit din zona roşie

Echipa ploieşteană Petrolul a învins, luni, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 18-a din Liga 1.