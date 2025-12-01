"De mult nu s-a mai întâmplat asta" Reacţia lui Eugen Neagoe după ce echipa lui a ieşit din zona roşie! - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 1 decembrie 2025, 19:12

Eugen Neagoe / Hepta

Tehnicianul Petrolului, Eugen Neagoe (58 de ani), s-a declarat foarte mulţumit de rezultatul obţinut de echipa lui, 4-1, cu “lanterna” clasamentului, Metaloglobus.

Petrolul a scăpat de “zona roşie” după victoria cu ultima clasată. La finalul partidei Eugen Neagoe a remarcat că, după mult timp, echipa lui a reuşit să înscrie 4 goluri.

Eugen Neagoe, după Petrolul – Metaloglobus 4-1: “Puteam să mai marcăm”

“În primul rând sunt foarte mulțumit de rezultat. Am marcat 4 goluri, de mult nu s-a mai întâmplat asta. Băieții merită felicitări pentru efortul făcut. Am început repriza a doua foarte prost, am primit acel gol, dar după ne-am trezit. O repriză foarte bună, am marcat 3 goluri și puteam să mai marcăm. Mă bucur pentru toți, nu doar pentru cei care au marcat, cu toate că e important să marchezi.

(n.r. despre Dulca) Cred că avem mai mulți jucători cu cote bune, jucători care au fost la națională. Nu a fost ușor să-l aducem, dar l-am convins. Cred că e bine și pentru el că a venit aici, s-a integrat foarte bine. Mă bucur și pentru revenirea lui Vali Gheorghe”, a declarat Eugen Neagoe pentru digisport.ro după Petrolul – Metaloglobus 4-1.

Petrolul – Metaloglobus 4-1. “Dublă” de senzaţie pentru Gicu Grozav! “Lupii galbeni” au ieşit din zona roşie

Echipa ploieşteană Petrolul a învins, luni, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 18-a din Liga 1.

La Ploieşti, scorul a fost deschis abia în minutul 45, când Grozav a înscris cu o lovitură de cap. Anulat iniţial, golul a fost validat de VAR şi gazdele au intrat cu avantaj minim la vestiare. Imediat după pauză, însă, bucureştenii au restabilit egalitatea, după golul lui Aboubacar Camara, din minutul 46, înscris cu o lovitură de cap din centrarea lui Ubbink.

Elevii lui Eugen Neagoe au replicat repede şi Vali Gheorghe a marcat în minutul 54, cu un şut din careu, la colţul lung. Grozav a reuşit dubla, în minutul 63, după o centrare a lui Vali Gheorghe, iar scorul final a fost stabilit de Marco Dulca, în minutul 90.

Petrolul s-a impus cu 4-1 şi a ajuns la 19 puncte, părăsind zona roşie. “Lupii galben” sunt în acest moment pe locul 11, în timp ce Metaloglobus e ultima în clasament, cu 8 puncte.

