"Nu există" Mihai Teja, mesaj tranşant după ce echipa lui a fost umilită de Petrolul! - Antena Sport

Mihai Teja (47 de ani) a fost întrebat despre o posibilă listă de transferuri la Metaloglobus, după ce “lanterna” a fost umilită de Petrolul în deplasarea de la Ploieşti.
Teja a răspuns tranşant că nu poate fi vorba de o listă de transferuri la Metaloglobus. Nou-promovata e ultima din Liga 1, cu numai 8 puncte după 18 etape. Pe penultimul loc e Hermannstadt, care are cu 4 puncte mai mult decât Metaloglobus.
Mihai Teja: “E greu să vorbeşti de transferuri la Metaloglobus”
“Nu cred că meritam mai mult atât timp cât greșim foarte mult. E greu să speri. Greșeli individuale la trei din patru goluri. E greu. Era greu să câștigăm. Am intrat bine în repriza a doua, după care din nou au pus presiune pe noi prin mingi aruncate. Greșim prea ușor. Atât am putut.
(n.r.: Vă gândiți la transferuri?) Soluțiile sunt să îmbunătățești colectiv și individual jucătorii. De transferuri, strategii, e greu să vorbești la Metaloglobus. Încercăm prin antrenamente, prin organizare, să limităm cât mai mult aceste greșeli. Nu există nicio listă de transferuri”, a declarat Mihai Teja pentru digisport.ro după Petrolul – Metaloglobus 4-1.
Petrolul – Metaloglobus 4-1. “Dublă” de senzaţie pentru Gicu Grozav! “Lupii galbeni” au ieşit din zona roşie
Echipa ploieşteană Petrolul a învins, luni, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 18-a din Liga 1.
La Ploieşti, scorul a fost deschis abia în minutul 45, când Grozav a înscris cu o lovitură de cap. Anulat iniţial, golul a fost validat de VAR şi gazdele au intrat cu avantaj minim la vestiare. Imediat după pauză, însă, bucureştenii au restabilit egalitatea, după golul lui Aboubacar Camara, din minutul 46, înscris cu o lovitură de cap din centrarea lui Ubbink.
Elevii lui Eugen Neagoe au replicat repede şi Vali Gheorghe a marcat în minutul 54, cu un şut din careu, la colţul lung. Grozav a reuşit dubla, în minutul 63, după o centrare a lui Vali Gheorghe, iar scorul final a fost stabilit de Marco Dulca, în minutul 90.
Petrolul s-a impus cu 4-1 şi a ajuns la 19 puncte, părăsind zona roşie. “Lupii galben” sunt în acest moment pe locul 11, în timp ce Metaloglobus e ultima în clasament, cu 8 puncte.
