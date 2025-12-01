"Nu există" Mihai Teja, mesaj tranşant după ce echipa lui a fost umilită de Petrolul! - Antena Sport

Mihai Teja (47 de ani) a fost întrebat despre o posibilă listă de transferuri la Metaloglobus, după ce “lanterna” a fost umilită de Petrolul în deplasarea de la Ploieşti.

Teja a răspuns tranşant că nu poate fi vorba de o listă de transferuri la Metaloglobus. Nou-promovata e ultima din Liga 1, cu numai 8 puncte după 18 etape. Pe penultimul loc e Hermannstadt, care are cu 4 puncte mai mult decât Metaloglobus.

Mihai Teja: “E greu să vorbeşti de transferuri la Metaloglobus”

“Nu cred că meritam mai mult atât timp cât greșim foarte mult. E greu să speri. Greșeli individuale la trei din patru goluri. E greu. Era greu să câștigăm. Am intrat bine în repriza a doua, după care din nou au pus presiune pe noi prin mingi aruncate. Greșim prea ușor. Atât am putut.

(n.r.: Vă gândiți la transferuri?) Soluțiile sunt să îmbunătățești colectiv și individual jucătorii. De transferuri, strategii, e greu să vorbești la Metaloglobus. Încercăm prin antrenamente, prin organizare, să limităm cât mai mult aceste greșeli. Nu există nicio listă de transferuri”, a declarat Mihai Teja pentru digisport.ro după Petrolul – Metaloglobus 4-1.

