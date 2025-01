Gigi Becali a dezvăluit de ce nu joacă Vlad Chiricheş cu Qarabag: "Se duce iar acolo!" Anunţ incredibil despre Tavi Popescu: "Nu a respectat!" - Antena Sport

Gigi Becali este patronul de la FCSB / Profimedia Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care Vlad Chiricheş nu va juca cu Qarabaq. Patronul de la FCSB a spus că acesta are o problemă musculară şi va merge din nou la vraciul Marijana Kovacevic. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali a vorbit şi despre situaţia lui Darius Olaru şi că acesta va reveni pe teren ăeste 3 luni. De asemenea, patronul de la FCSB a mai spus că Gheorghiţă de la Iaşi nu este una dintre ţintele din perioada de transferuri. Gigi Becali a dezvăluit de ce nu joacă Vlad Chiricheş cu Qarabag „(Ce s-a întâmplat cu Chiricheş?) Ruptură musculară, se duce iar la Marijana. (Gheorghiţă de la Iaşi?) L-am văzut într-un meci, acum două luni şi am întrebat de el. Dar după aia nu a mai fost nimic. Nu e nimic, nu. Olaru 100% pe teren peste 3 luni. Acum pot fi şi două luni şi jumătate… s-a operat. Nu a fost operaţie grea, 50 de minute. Mai puţin de două luni sigur nu! Nu ştiu dacă contribuie în play-off, dar nu riscăm. Octavian Popescu o să stea o lună de zile. El a luat-o în glumă, nu a ţinut de indicaţiile doctorului şi uite acum ce se întâmplă. El nu a respectat! Acum o să stea o lună, o lună şi ceva şi el. Reia procedura de la capăt. Reclamă

Nu am fost niciodată aşa de relaxat ca în seara asta. M-am gândit de ce… Qarabag este o echipă mai mică decât noi. Vreau să văd dacă am ajuns la stadiul de echipă mare, să batem echipele care sunt sub noi.

E un meci de 2 milioane de euro… am ajuns să nu am emoţii la 2 milioane de euro. Am încredere foarte mare în echipă.”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.