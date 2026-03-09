Adevărul despre demiterea lui Marius Şumudică: "Am mulţi prieteni prin ţară" - Antena Sport

În România a apărut informaţia că Marius Şumudică a fost demis de la Al Okhdood, după o înfrângere ruşinoasă 0-5, împotriva lui Al Fayha.

Marius Şumudică neagă demiterea de la Al Okhdood şi spune că rămâne la echipă. Acum Al Okhdood este pe locul 17 în Arabia Saudită, cu 13 puncte, şi cu doar trei victorii în tot sezonul!

“Nu m-a dat nimeni afară. N-am avut nicio discuţie de reziliere, a fost o singură discuţie cu preşedintele clubului ieri. Nu se pune problema să plec de la echipă.

Trebuie să ne întărim echipa, am agreat cu conducerea, evident că nu ne pică bine, evident că e greu când pierzi cu 0-5, dar în acest moment este greu să faci mai mult pentru că întâlnim nişte echipe cu multă valoare şi calitate.

Mă voi lupta până la final să încerc să salvez echipa de la retrogradare, nu s-a pus problema în acest moment de a pleca de la echipă sau de a fi demis. Ştiţi cum e, am mulţi prieteni prin ţară, cum s-a văzut din nou. Zvonurile despre demiterea mea sunt total false”, a declarat Marius Șumudică, citat de Fanatik.