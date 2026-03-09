Mihai Pintilii, mesaj emoţionant de adio după despărţirea de FCSB: "A venit momentul" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Pintilii, mesaj emoţionant de adio după despărţirea de FCSB: "A venit momentul"

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Pintilii, mesaj emoţionant de adio după despărţirea de FCSB: “A venit momentul”

Mihai Pintilii, mesaj emoţionant de adio după despărţirea de FCSB: “A venit momentul”

Dan Roșu Publicat: 9 martie 2026, 14:32

Mihai Pintilii, mesaj emoţionant de adio după despărţirea de FCSB: A venit momentul

Mihai Pintilii şi Elias Charalambous - Sport Pictures

Mihai Pintiliia avut un mesaj emoţionant de transmis după despărţirea de FCSB, echipă pentru care a lucrat în ultimii 10 ani, în ultimii doi fiind antrenor secund.

Pintilii (41 de ani) a lucrat în ultimii trei ani alături de Elias Charalambous, care şi el a părăsit-o azi pe FCSB. Cei doi şi-au adjudecat patru trofee, ducând echipa în două rânduri în grupa Europa League.

Mihai Pintilii, mesaj emoţionant de adio după despărţirea de FCSB

“A venit momentul să închei un capitol important din viața mea. ❤️💙

Au fost ani plini de muncă, emoții, victorii, momente dificile și, mai ales, de neuitat. Am avut onoarea să antrenez un club cu o istorie uriașă și jucători care au dat totul pe teren în fiecare meci. Sunt mândru de tot ceea ce am construit împreună în această perioadă.

Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor, staff-ului, conducerii și, bineînțeles, suporterilor care au fost mereu alături de echipă, atât în momentele bune, cât și în cele grele. Sprijinul vostru a însemnat enorm.

FCSB va rămâne mereu o parte specială din viața mea și din cariera mea. Plec cu recunoștință, respect și cu amintiri pe care nu le voi uita niciodată. Vă mulțumesc pentru tot!”, a scris Pintilii, pe Instagram.

 
Comunicatul FCSB după despărţirea de Mihai Pintilii

“FCSB anunță încheierea contractului cu antrenorul secund Mihai Pintilii. Figură marcantă a clubului nostru începând cu 2012, fostul căpitan a preluat echipa, ca tehnician, în noiembrie 2022 și a devenit principalul colaborator al lui Elias Charalambous din martie 2023, când cipriotul a fost numit ca antrenor principal.

Din această postură, Mihai și-a trecut în palmares două titluri de campion și două Supercupe ale României. În plus, a câștigat o Cupă a României ca delegat și a participat activ la rezultatele extraordinare din cupele europene în ultimii doi ani. Clubul nostru îi este recunoscător pentru devotament și implicare și îi urează mult succes în continuare!” – Comunicat FCSB

 

