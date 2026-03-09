Mihai Pintilii, mesaj emoţionant de adio după despărţirea de FCSB: "A venit momentul" - Antena Sport

Mihai Pintiliia avut un mesaj emoţionant de transmis după despărţirea de FCSB, echipă pentru care a lucrat în ultimii 10 ani, în ultimii doi fiind antrenor secund.

Pintilii (41 de ani) a lucrat în ultimii trei ani alături de Elias Charalambous, care şi el a părăsit-o azi pe FCSB. Cei doi şi-au adjudecat patru trofee, ducând echipa în două rânduri în grupa Europa League.

Mihai Pintilii, mesaj emoţionant de adio după despărţirea de FCSB

“A venit momentul să închei un capitol important din viața mea. ❤️💙

Au fost ani plini de muncă, emoții, victorii, momente dificile și, mai ales, de neuitat. Am avut onoarea să antrenez un club cu o istorie uriașă și jucători care au dat totul pe teren în fiecare meci. Sunt mândru de tot ceea ce am construit împreună în această perioadă.

Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor, staff-ului, conducerii și, bineînțeles, suporterilor care au fost mereu alături de echipă, atât în momentele bune, cât și în cele grele. Sprijinul vostru a însemnat enorm.