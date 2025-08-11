Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum se va schimba pilotajul în 2026 - Antena Sport

Home | Formula 1 | Cum se va schimba pilotajul în 2026

Cum se va schimba pilotajul în 2026

Adrian Georgescu Publicat: 11 august 2025, 8:00

Comentarii
Cum se va schimba pilotajul în 2026

Startul cursei din Marele Premiu al Ungariei/ Profimedia

Cum se va schimba pilotajul în 2026. După cum am mai scris, de la anul se vor modifica multe în Formula 1. Despre noile unități de putere am scris, acum continuăm articolele despre modul în care aceste schimbări îi vor afecta pe piloți.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Modificările includ reducerea forței de apăsare la sol, accentul pe gestionarea energiei și introducerea aerodinamicii active. Aceasta ar putea duce la viteze mai mici în viraje și la o mai mare importanță acordată abilităților pilotului, în special în virajele mai lente. Actualul DRS va fi înlocuit de Manual Override Mode (MOM) în vederea depășirilor. Și acest fapt va avea un impact asupra modului în care piloții abordează deciziile strategice și tehnica de pilotaj.

Pilotul, mai degrabă un manager al mașinii

Pilotul favorizat nu va fi cel mai rapid pe turul de circuit, ci cel capabil să extragă performanța cea mai bună din consumul a cât mai puține resurse. Deja se întâmplă asta, dar de la anul această direcție va fi mult mai pregnantă. În prezent, cu excepția tururilor rapide din calificări, rareori piloții mai au posibilitatea de a ”forja” la capacitatea maximă. Economisirea resurselor și evitarea supraîncălzirii pneurilor sunt foarte importante. De pildă, în cursa de sprint de la Spa, Verstappen a reușit să rămână în fața lui Piastri datorită gestionării energiei electrice pe lunga linie de viteză Kemmel. În cursa clasică, piloții Ferrari au fost nevoiți să economisească pe multe tronsoane combustibilul, efectuând manevre ”Lift&Coast”.

Vor fi necesare cunoștințe suplimentare

Alex Albon spunea într-un interviu recent că piloții vor avea nevoie de abilități suplimentare pentru a decoda funcționarea motorului pentru eficientizarea gestionării acestuia și a părții electrice.

„E dificil de condus. Presiunea psihică asupra pilotului este foarte mare. Este foarte important să știi cum să folosești motorul. Trebuie să înveți un stil de pilotaj diferit. La urma urmei, e vorba de tehnologie. Nu am fost atât de șocat de mașină, de performanța mașinii. A fost mai mult o chestiune de a mă familiariza cu unitatea de putere și de a înțelege cum să o exploatez la maximum”, a zis Albon.

Reclamă
Reclamă

Forța de apăsare și aderența reduse

Mașinile din 2026 vor avea o forță de apăsare mai mică în comparație cu generația actuală. Acest lucru mi se pare marele câștig – și poate singurul – al noilor reguli. Schimbarea va duce la viteze mai mici în viraje și la o dependență mai mare de aderența mecanică. Aderența mecanică este cea generată de șasiu, suspensii și pneuri, în timp ce aderența aerodinamică e generată de elementele aerodinamice, ca urmare a deplasării mașinii. Astfel, mașinile vor fi mai puțin stabile, ceea ce ar putea favoriza piloții mai temerari și cu un control mai bun al mașinii.

Aerodinamica activă

Introducerea aerodinamicii active, cu aripi mobile față și spate, va permite diferite unghiuri pentru a optimiza performanța în viraje și viteza în linie dreaptă. Aceste setări vor fi controlate de piloți, din cockpit. Va trebui ca piloții să înțeleagă și să învețe cum să utilizeze în mod optim aceste sisteme și să-și adapteze stilul de conducere la diferite configurații.

DRS va fi înlocuit cu Manual Override Mode. Acest lucru va oferi piloților o cantitate limitată de energie electrică suplimentară pentru depășiri. Va duce, probabil, la ”strategizarea” și mai mare a curselor.

Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilorMomentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
Reclamă

Modul X va putea fi activat doar când pilotul din față se va afla la o anumită distanță, asemenea DRS. Va oferi 350 kW de putere suplimentară, până la o viteză maximă de 337 km/h, și 0,5 MJ de energie suplimentară. Distribuția normală a puterii se va reduce după 290 km/h și va fi zero la 355 km/h. Este, evident, un ”boost” în vederea depășirii. În modul Z, elementele aerodinamice vor reveni în poziția lor inițială, asigurând forța de apăsare maximă.

Va fi 2026 mai spectaculos?

în 2026, piloții vor fi nevoiți să se adapteze la mașini cu forță de apăsare mai mică, să gestioneze consumul de energie și să stăpânească noi sisteme aerodinamice. Noile reguli pun un accent mai mare pe abilitățile și adaptabilitatea piloților. Nu-l mai văd însă pe acesta ca pe un ”creator de viteză”, ci mai degrabă ca pe un ”manager al resurselor”. Nu cred că noile reguli vor reprezenta un pas înainte din punctul de vedere al spectacolului.

Dar despre asta vom vorbi într-un articol viitor.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Observator
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
10:01
“Nu-mi aduc două nopți la rând în același pat”. Edi Iordănescu, “în corzi” după o victorie dramatică în campionat
9:59
Culisele transferului lui Dennis Man la PSV! Ce i se pregăteşte tricolorului. Olandezii au dat cărţile pe faţă
9:43
Cum a ajuns FCSB în criză. Cea mai mare problemă a campioanei: “Joacă meciurile în 10 oameni”
9:31
VIDEORatare uluitoare a lui Marcus Rashford în Trofeul Joan Gamper. Barcelona a “demolat-o” pe Como cu 5-0
9:11
Cum a reacționat galeria FCSB-ului după al treilea eșec din Liga 1. Ce s-a cântat în sectorul fanilor Sloboziei
8:58
Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 3 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 4 FCSB – Unirea Slobozia 0-1. Campioana, a treia înfrângere la rând în campionat! Un dinamovist a “răpus-o” 5 Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant 6 FotoMihai Rotaru, apariţie de senzaţie! A venit la meciul Universităţii Craiova cu o maşină de 400.000 de euro!
Citește și
Cele mai citite
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”