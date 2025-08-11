Cum se va schimba pilotajul în 2026 - Antena Sport

Cum se va schimba pilotajul în 2026. După cum am mai scris, de la anul se vor modifica multe în Formula 1. Despre noile unități de putere am scris, acum continuăm articolele despre modul în care aceste schimbări îi vor afecta pe piloți.
Modificările includ reducerea forței de apăsare la sol, accentul pe gestionarea energiei și introducerea aerodinamicii active. Aceasta ar putea duce la viteze mai mici în viraje și la o mai mare importanță acordată abilităților pilotului, în special în virajele mai lente. Actualul DRS va fi înlocuit de Manual Override Mode (MOM) în vederea depășirilor. Și acest fapt va avea un impact asupra modului în care piloții abordează deciziile strategice și tehnica de pilotaj.
Pilotul, mai degrabă un manager al mașinii
Pilotul favorizat nu va fi cel mai rapid pe turul de circuit, ci cel capabil să extragă performanța cea mai bună din consumul a cât mai puține resurse. Deja se întâmplă asta, dar de la anul această direcție va fi mult mai pregnantă. În prezent, cu excepția tururilor rapide din calificări, rareori piloții mai au posibilitatea de a ”forja” la capacitatea maximă. Economisirea resurselor și evitarea supraîncălzirii pneurilor sunt foarte importante. De pildă, în cursa de sprint de la Spa, Verstappen a reușit să rămână în fața lui Piastri datorită gestionării energiei electrice pe lunga linie de viteză Kemmel. În cursa clasică, piloții Ferrari au fost nevoiți să economisească pe multe tronsoane combustibilul, efectuând manevre ”Lift&Coast”.
Vor fi necesare cunoștințe suplimentare
Alex Albon spunea într-un interviu recent că piloții vor avea nevoie de abilități suplimentare pentru a decoda funcționarea motorului pentru eficientizarea gestionării acestuia și a părții electrice.
„E dificil de condus. Presiunea psihică asupra pilotului este foarte mare. Este foarte important să știi cum să folosești motorul. Trebuie să înveți un stil de pilotaj diferit. La urma urmei, e vorba de tehnologie. Nu am fost atât de șocat de mașină, de performanța mașinii. A fost mai mult o chestiune de a mă familiariza cu unitatea de putere și de a înțelege cum să o exploatez la maximum”, a zis Albon.
Forța de apăsare și aderența reduse
Mașinile din 2026 vor avea o forță de apăsare mai mică în comparație cu generația actuală. Acest lucru mi se pare marele câștig – și poate singurul – al noilor reguli. Schimbarea va duce la viteze mai mici în viraje și la o dependență mai mare de aderența mecanică. Aderența mecanică este cea generată de șasiu, suspensii și pneuri, în timp ce aderența aerodinamică e generată de elementele aerodinamice, ca urmare a deplasării mașinii. Astfel, mașinile vor fi mai puțin stabile, ceea ce ar putea favoriza piloții mai temerari și cu un control mai bun al mașinii.
Aerodinamica activă
Introducerea aerodinamicii active, cu aripi mobile față și spate, va permite diferite unghiuri pentru a optimiza performanța în viraje și viteza în linie dreaptă. Aceste setări vor fi controlate de piloți, din cockpit. Va trebui ca piloții să înțeleagă și să învețe cum să utilizeze în mod optim aceste sisteme și să-și adapteze stilul de conducere la diferite configurații.
DRS va fi înlocuit cu Manual Override Mode. Acest lucru va oferi piloților o cantitate limitată de energie electrică suplimentară pentru depășiri. Va duce, probabil, la ”strategizarea” și mai mare a curselor.