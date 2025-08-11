Cum se va schimba pilotajul în 2026 - Antena Sport

Cum se va schimba pilotajul în 2026. După cum am mai scris, de la anul se vor modifica multe în Formula 1. Despre noile unități de putere am scris, acum continuăm articolele despre modul în care aceste schimbări îi vor afecta pe piloți.

Modificările includ reducerea forței de apăsare la sol, accentul pe gestionarea energiei și introducerea aerodinamicii active. Aceasta ar putea duce la viteze mai mici în viraje și la o mai mare importanță acordată abilităților pilotului, în special în virajele mai lente. Actualul DRS va fi înlocuit de Manual Override Mode (MOM) în vederea depășirilor. Și acest fapt va avea un impact asupra modului în care piloții abordează deciziile strategice și tehnica de pilotaj.

Pilotul, mai degrabă un manager al mașinii

Pilotul favorizat nu va fi cel mai rapid pe turul de circuit, ci cel capabil să extragă performanța cea mai bună din consumul a cât mai puține resurse. Deja se întâmplă asta, dar de la anul această direcție va fi mult mai pregnantă. În prezent, cu excepția tururilor rapide din calificări, rareori piloții mai au posibilitatea de a ”forja” la capacitatea maximă. Economisirea resurselor și evitarea supraîncălzirii pneurilor sunt foarte importante. De pildă, în cursa de sprint de la Spa, Verstappen a reușit să rămână în fața lui Piastri datorită gestionării energiei electrice pe lunga linie de viteză Kemmel. În cursa clasică, piloții Ferrari au fost nevoiți să economisească pe multe tronsoane combustibilul, efectuând manevre ”Lift&Coast”.

Vor fi necesare cunoștințe suplimentare

Alex Albon spunea într-un interviu recent că piloții vor avea nevoie de abilități suplimentare pentru a decoda funcționarea motorului pentru eficientizarea gestionării acestuia și a părții electrice.

„E dificil de condus. Presiunea psihică asupra pilotului este foarte mare. Este foarte important să știi cum să folosești motorul. Trebuie să înveți un stil de pilotaj diferit. La urma urmei, e vorba de tehnologie. Nu am fost atât de șocat de mașină, de performanța mașinii. A fost mai mult o chestiune de a mă familiariza cu unitatea de putere și de a înțelege cum să o exploatez la maximum”, a zis Albon.