"Cine se aştepta?" Reacţia eroului Unirii Slobozia, Denis Rusu, după ce a închis poarta cu FCSB! - Antena Sport

Portarul Unirii Slobozia, Denis Rusu (35 de ani), care a reuşit câteva parade de senzaţie în meciul cu FCSB, a reacţionat după victoria echipei sale în partida contra campioanei României.
Denis Rusu a dezvăluit ce le-a spus la pauză antrenorul Unirii Slobozia şi faptul că, la final, i-a felicitat pe toţi pentru modul în care s-au prezentat contra campioanei.
Denis Rusu, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: “O victorie de moral”
“A fost un meci foarte greu. Ştiam că va fi foarte greu aici, dar suntem foarte fericiţi pentru aceste 3 puncte. Ne bucurăm astăzi de ele, dar de mâine începem să ne pregătim pentru următorul meci.
Cine se aştepta? Noi avem încredere în noi, dar de la încredere până la 3 puncte e departe.
Asta e meseria portarilor, să facă parade. Mă bucur că am reuşit să ajut echipa. A fost un meci foarte greu. Suntem o echipă mică, ne-am luptat, ne-am dat toată silinţa, asta a făcut diferenţa.
E o victorie de moral fiindcă e foarte lung campionatul, ştim cu toţii. O victorie pentru moralul nostru, pentru încrederea noastră, pentru că suntem o echipă mică, dar cu o inimă mare.
(n.r: Ce v-a zis antrenorul?) La pauză ne-a zis câteva date tactice, cum să stăm mai bine defensiv, să ne apărăm mai bine, iar la final ne-a felicitat pentru dăruirea şi pentru sacrificiul făcut. Mai ales în ultimele minute“, a declarat eroul ilfovenilor, Denis Rusu, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.
FCSB – Unirea Slobozia 0-1
Unirea Slobozia a învins, duminică seara, în deplasare, cu 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Liga 1. Pe stadionul Ghencea, gazdele au avut o primă şansă de gol în minutul 6, când portarul Denis Rusu a scos lovitura liberă executată de Florin Tănase. Roş-albaştrii au continuat să încerce poarta oaspeţilor, dar cei care au marcat au fost ialomiţenii, Rotund înscriind la colţul lung, în minutul 34.