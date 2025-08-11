"Cine se aştepta?" Reacţia eroului Unirii Slobozia, Denis Rusu, după ce a închis poarta cu FCSB! - Antena Sport

Închide meniul
“Cine se aştepta?” Reacţia eroului Unirii Slobozia, Denis Rusu, după ce a închis poarta cu FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 11 august 2025, 0:27

Denis Rusu / AntenaSport

Portarul Unirii Slobozia, Denis Rusu (35 de ani), care a reuşit câteva parade de senzaţie în meciul cu FCSB, a reacţionat după victoria echipei sale în partida contra campioanei României.

Denis Rusu a dezvăluit ce le-a spus la pauză antrenorul Unirii Slobozia şi faptul că, la final, i-a felicitat pe toţi pentru modul în care s-au prezentat contra campioanei.

Denis Rusu, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: “O victorie de moral”

A fost un meci foarte greu. Ştiam că va fi foarte greu aici, dar suntem foarte fericiţi pentru aceste 3 puncte. Ne bucurăm astăzi de ele, dar de mâine începem să ne pregătim pentru următorul meci.

Cine se aştepta? Noi avem încredere în noi, dar de la încredere până la 3 puncte e departe.

Asta e meseria portarilor, să facă parade. Mă bucur că am reuşit să ajut echipa. A fost un meci foarte greu. Suntem o echipă mică, ne-am luptat, ne-am dat toată silinţa, asta a făcut diferenţa.

E o victorie de moral fiindcă e foarte lung campionatul, ştim cu toţii. O victorie pentru moralul nostru, pentru încrederea noastră, pentru că suntem o echipă mică, dar cu o inimă mare.

(n.r: Ce v-a zis antrenorul?) La pauză ne-a zis câteva date tactice, cum să stăm mai bine defensiv, să ne apărăm mai bine, iar la final ne-a felicitat pentru dăruirea şi pentru sacrificiul făcut. Mai ales în ultimele minute“, a declarat eroul ilfovenilor, Denis Rusu, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.

FCSB – Unirea Slobozia 0-1

Unirea Slobozia a învins, duminică seara, în deplasare, cu 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Liga 1. Pe stadionul Ghencea, gazdele au avut o primă şansă de gol în minutul 6, când portarul Denis Rusu a scos lovitura liberă executată de Florin Tănase. Roş-albaştrii au continuat să încerce poarta oaspeţilor, dar cei care au marcat au fost ialomiţenii, Rotund înscriind la colţul lung, în minutul 34.

Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
Intrat la pauză, Cisotti a lovit bara transversală în minutul 55, iar Miculescu a trimis pe poartă, periculos, în minutul 73, pentru ca Rusu să respingă în minutul 80 spectaculoasa foarfecă a lui Cisotti. Tot Rusu a salvat în minutul 82 la şutul lui Kiki şi bucureştenii, deşi au controlat finalul de meci, nu au reuşit să marcheze. Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 în Ghencea şi e pe locul şase, cu 7 puncte. FCSB a bifat a treia înfrângere consecutivă în campionat şi, cu doar patru puncte, e pe locul 12 în Liga 1.

 

