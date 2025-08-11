"Cine se aştepta?" Reacţia eroului Unirii Slobozia, Denis Rusu, după ce a închis poarta cu FCSB! - Antena Sport

Portarul Unirii Slobozia, Denis Rusu (35 de ani), care a reuşit câteva parade de senzaţie în meciul cu FCSB, a reacţionat după victoria echipei sale în partida contra campioanei României.

Denis Rusu a dezvăluit ce le-a spus la pauză antrenorul Unirii Slobozia şi faptul că, la final, i-a felicitat pe toţi pentru modul în care s-au prezentat contra campioanei.

Denis Rusu, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: “O victorie de moral”

“A fost un meci foarte greu. Ştiam că va fi foarte greu aici, dar suntem foarte fericiţi pentru aceste 3 puncte. Ne bucurăm astăzi de ele, dar de mâine începem să ne pregătim pentru următorul meci.

Cine se aştepta? Noi avem încredere în noi, dar de la încredere până la 3 puncte e departe.

Asta e meseria portarilor, să facă parade. Mă bucur că am reuşit să ajut echipa. A fost un meci foarte greu. Suntem o echipă mică, ne-am luptat, ne-am dat toată silinţa, asta a făcut diferenţa.