"O să vă spulber" Gigi Becali i-a atacat pe Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Ce l-a revoltat pe patronul FCSB-ului - Antena Sport

"O să vă spulber" Gigi Becali i-a atacat pe Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Ce l-a revoltat pe patronul FCSB-ului

Home | Fotbal | Liga 1 | "O să vă spulber" Gigi Becali i-a atacat pe Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Ce l-a revoltat pe patronul FCSB-ului

“O să vă spulber” Gigi Becali i-a atacat pe Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Ce l-a revoltat pe patronul FCSB-ului

Publicat: 11 august 2025, 0:08

O să vă spulber Gigi Becali i-a atacat pe Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Ce l-a revoltat pe patronul FCSB-ului

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali a fost foarte deranjat că Rapid şi Universitatea Craiova au contestat decizia FRF de a schimba regulamentul. Regulamentul a fost schimbat după ce Becali a criticat dur faptul că nu îl putea folosi pe Malcom Edjouma în Liga 1.

Gigi Becali îl scosese de pe listă pe Malcom Edjouma, iar regulamentul nu îi permitea să îl reintroducă decât dacă francezul ar fi reziliat contractul cu FCSB şi ar fi semnat un altul.

Gigi Becali, revoltat că Rapid şi Universitatea Craiova s-au opus schimbării regulamentului

După modificarea regulamentului, Edjouma a putut fi folosit şi în Liga 1, aşa cum a fost utilizat în meciul tur cu Drita, din preliminariile Europa League.

Rapid şi Universitatea Craiova s-au exprimat public împotriva modificării regulamentului, iar Gigi Becali s-a revoltat din pricina acestui lucru.

O să-i spulber că s-au coalizat contra mea. Nu am propus eu, era o anomalie. O să vă spulber, şi pe tine, Dan Şucu, şi pe tine, Mihai Rotaru“, a spus Gigi Becali pentru primasport.ro.

Becali i-a acuzat dur pe Dan Şucu şi Mihai Rotaru. “Asta e întunecarea minţii. Nu s-a modificat regulamentul, s-a corectat. O greşeală, o prostie, oricând, şi noaptea o corectezi“, a mai declarat Becali pentru digisport.ro.

Rapid şi Universitatea Craiova s-au opus schimbării regulamentului

Rapid şi Universitatea Craiova s-au opus schimbării regulamentului, care îi permite acum lui Gigi Becali să îl folosească în Liga 1 pe Edjouma. Cele două cluburi nu sunt de acord ca regulamentul să fie schimbat în timpul campionatului, pentru că o prevedere nu îi convine unei echipe.

“Rapid nu acceptă ca regulile campionatului să fie schimbate peste noapte, în plin sezon, pentru a favoriza un singur club. Ăsta nu e nici fotbal corect, nici respect față de competiție și față de munca tuturor echipelor.

Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilorMomentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
Comitetul de Urgență al FRF a modificat ROAF fără să consulte cluburile și fără o minimă transparență. S-a schimbat o regulă care era în vigoare de ani de zile, care nu reprezenta o urgență reală, dar va avea efect imediat asupra perioadei de transferuri și a dreptului de joc al jucătorilor. Cu alte cuvinte: s-a intervenit direct în desfășurarea campionatului.

Când schimbi regulile în timpul jocului, lovești în credibilitatea fotbalului. Când o faci pentru a avantaja pe cineva anume, lovești în fair-play”, a transmis preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu.

