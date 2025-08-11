Florin Tănase, semnal de alarmă după ce FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia: "Trebuie să ne trezim" - Antena Sport

Florin Tănase a oferit prima reacţie, după ce FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a cincea de campionat. Campioana a ajuns la trei eşecuri consecutive în campionat, fiind cel mai slab start de sezon din ultimii şase ani.

Florin Tănase a tras un semnal de alarmă şi a transmis că FCSB trebuie să se trezească, ţinând cont că se măreşte distanţa faţă de echipele din vârful clasamentului.

Florin Tănase, semnal de alarmă după ce FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia

FCSB are doar patru puncte, după cinci etape disputate, în timp ce liderul Universitatea Craiova are 13 puncte. Pentru campioană urmează returul cu Drita, din turul trei preliminar de Europa League.

“Aşa se întâmplă când nu joci ce trebuie din primul minut. Şi adversarul a avut puţină şansă, portarul lor a fost într-o formă foarte bună. Trebuie să ne trezim şi să acumulăm puncte. Problema e că nu am marcat noi, e păcat. Trebuie să acumulăm puncte, e distanţa foarte mare faţă de primul loc.

Trebuie să mergem acolo şi să ne calificăm. Fără dubii, unul dintre cele mai importante meciuri, după ne gândim la următorul meci de campionat. Dar returul cu Drita e cel mai imporztant meci. Când suferi atâtea înfrângeri, nu e doar o problemă, sunt mai multe”, a declarat Florin Tănase, conform digisport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.