Florin Tănase, semnal de alarmă după ce FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia: "Trebuie să ne trezim" - Antena Sport

Florin Tănase, semnal de alarmă după ce FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia: “Trebuie să ne trezim”

Publicat: 11 august 2025, 0:29

Florin Tănase, în FCSB - Unirea Slobozia 0-1/ Sport Pictures

Florin Tănase a oferit prima reacţie, după ce FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a cincea de campionat. Campioana a ajuns la trei eşecuri consecutive în campionat, fiind cel mai slab start de sezon din ultimii şase ani.

Florin Tănase a tras un semnal de alarmă şi a transmis că FCSB trebuie să se trezească, ţinând cont că se măreşte distanţa faţă de echipele din vârful clasamentului.

Florin Tănase, semnal de alarmă după ce FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia

FCSB are doar patru puncte, după cinci etape disputate, în timp ce liderul Universitatea Craiova are 13 puncte. Pentru campioană urmează returul cu Drita, din turul trei preliminar de Europa League.

“Aşa se întâmplă când nu joci ce trebuie din primul minut. Şi adversarul a avut puţină şansă, portarul lor a fost într-o formă foarte bună. Trebuie să ne trezim şi să acumulăm puncte. Problema e că nu am marcat noi, e păcat. Trebuie să acumulăm puncte, e distanţa foarte mare faţă de primul loc.

Trebuie să mergem acolo şi să ne calificăm. Fără dubii, unul dintre cele mai importante meciuri, după ne gândim la următorul meci de campionat. Dar returul cu Drita e cel mai imporztant meci. Când suferi atâtea înfrângeri, nu e doar o problemă, sunt mai multe”, a declarat Florin Tănase, conform digisport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.

Elias Charalambous, discurs fără menajamente după FCSB – Unirea Slobozia 0-1

Elias Charalambous a avut un discurs fără menajamente, după ce FCSB a pierdut cu Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a cincea din Liga 1. Antrenorul cipriot al campioanei nu şi-a putut explica înfrângerea suferită în faţa ialomiţenilor.

“Nu e vorba de trei înfrângeri la rând, Nu am nicio explicație. Am avut posesia. Când adversarii ajung la poarta noastră, înscriu gol. În repriza a doua am avut mingea, am controlat partida. Am creat ocazii, dar nu am avut claritate în fața porții.

Nu ne așteptam la acest rezultat. Nu mai putem schimba nimic, e gata. Trebuie să ne îmbunătățim, nu putem continua așa. Acum ne concentram pe meciul cu Drita.

Trebuie să găsim soluții să câștigăm meciurile. Încerc să găsesc explicații pentru care nu reușim să marcăm goluri”, a declarat Elias Charalambous, conform digisport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.

