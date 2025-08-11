Gigi Becali a anunțat schimbările pe care le face în primul 11 după FCSB - Unirea Slobozia: "E debandadă" - Antena Sport

FCSB a suferit duminică seara a treia înfrângere consecutivă din campionat, după ce a fost învinsă la limită de Unirea Slobozia, scor 0-1. După finalul partidei din Ghencea, Gigi Becali, patronul “roș-albaștrilor” a anunțat schimbările pe care le va face la nivelul primului 11 și implicit ce jucători ies din calculele sale.

Startul de sezon al celor de la FCSB este cel mai slab din ultimii șase ani, în raport cu punctele acumulate după primele cinci etape.

Ce a declarat Gigi Becali despre echipa de start după meciul cu Unirea Slobozia

Latifundiarul DIN Pipera a declarat că Vlad Chiricheș va deveni un jucător indispensabil la mijlocul terenului la închidere, alături de Adrian Șut. În locul experimentatului jucător, în meciul cu Slobozia a fost titular Lixandru.

De asemenea, în atac Becali a spus că se va baza pe Juri Cisotti, David Miculescu și Darius Olaru în spatele lui Daniel Bîrligea. Doi dintre jucătorii care nu i-au făcut pe plac patronului au fost Mihai Toma și Octavian Popescu, care nu au dat randamentul dorit. Astfel, finanțatorul a ajuns la concluzia că echipa sa se află într-o “debandadă”.

“Nu mai poate să lipsească de la mijlocul terenului Chiricheş. O să joace Radunovic. Se reface până atunci. Şut şi Chiricheş la mijloc. Cisotti, David Miculescu, Olaru şi Bîrligea. Nu mai îmi trebuie…vreau jucători de război, e meci de calificare.