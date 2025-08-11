"Nu am nicio explicaţie". Elias Charalambous, discurs fără menajamente după FCSB - Unirea Slobozia 0-1 - Antena Sport

Elias Charalambous a avut un discurs fără menajamente, după ce FCSB a pierdut cu Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a cincea din Liga 1. Antrenorul cipriot al campioanei nu şi-a putut explica înfrângerea suferită în faţa ialomiţenilor.

FCSB a ajuns la trei eşecuri la rând în Liga 1. Joi, campioana va disputa returul cu Drita din turul trei preliminar de Europa League, urmând ca duminică să o înfrunte pe rivala Rapid, în campionat.

Elias Charalambous, discurs fără menajamente după FCSB – Unirea Slobozia 0-1

Elias Charalambous a recunoscut că nu se aştepta ca FCSB să fie învinsă de Unirea Slobozia. Cipriotul a transmis că problema campioanei este faptul că nu poate marca.

“Nu e vorba de trei înfrângeri la rând, Nu am nicio explicație. Am avut posesia. Când adversarii ajung la poarta noastră, înscriu gol. În repriza a doua am avut mingea, am controlat partida. Am creat ocazii, dar nu am avut claritate în fața porții.

Nu ne așteptam la acest rezultat. Nu mai putem schimba nimic, e gata. Trebuie să ne îmbunătățim, nu putem continua așa. Acum ne concentram pe meciul cu Drita.