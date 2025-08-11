"Nu am nicio explicaţie". Elias Charalambous, discurs fără menajamente după FCSB - Unirea Slobozia 0-1 - Antena Sport

Elias Charalambous a avut un discurs fără menajamente, după ce FCSB a pierdut cu Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a cincea din Liga 1. Antrenorul cipriot al campioanei nu şi-a putut explica înfrângerea suferită în faţa ialomiţenilor.
FCSB a ajuns la trei eşecuri la rând în Liga 1. Joi, campioana va disputa returul cu Drita din turul trei preliminar de Europa League, urmând ca duminică să o înfrunte pe rivala Rapid, în campionat.
Elias Charalambous, discurs fără menajamente după FCSB – Unirea Slobozia 0-1
Elias Charalambous a recunoscut că nu se aştepta ca FCSB să fie învinsă de Unirea Slobozia. Cipriotul a transmis că problema campioanei este faptul că nu poate marca.
“Nu e vorba de trei înfrângeri la rând, Nu am nicio explicație. Am avut posesia. Când adversarii ajung la poarta noastră, înscriu gol. În repriza a doua am avut mingea, am controlat partida. Am creat ocazii, dar nu am avut claritate în fața porții.
Nu ne așteptam la acest rezultat. Nu mai putem schimba nimic, e gata. Trebuie să ne îmbunătățim, nu putem continua așa. Acum ne concentram pe meciul cu Drita.
Uneori nu poți controla gândurile jucătorilor. Dacă ei s-au gândit la meciurile din Europa, a fost o greșeală a lor. Trebuie să avem mai multă claritate în ultima treime, ne confruntăm cu lucrul acesta de ceva timp.
Trebuie să găsim soluții să câștigăm meciurile. Încerc să găsesc explicații pentru care nu reușim să marcăm goluri”, a declarat Elias Charalambous, conform digisport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.
Decizia anunţată de Gigi Becali după FCSB – Unirea Slobozia 0-1
