Gigi Becali a făcut toate calculele, înainte de reluarea sezonului: "Suntem cei mai puternici! Detaşat" - Antena Sport

Gigi Becali are mare încredere că echipa sa va performa în 2026. FCSB va juca vineri la Mioveni, împotriva lui FC Argeş, una dintre surprizele plăcute ale sezonului. În prima parte a acestui campionat, FCSB s-a numărat printre surprizele neplăcute, fiind în acest moment la 9 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul roş-albaştrilor este însă extrem de încrezător şi este convins că echipa sa va încheia sezonul regulat pe primul loc. Becali a declarat şi că echipa sa va ajunge în primăvara europeană, ceea ce ar ajuta enorm în perspectiva traseului din sezonul viitor pentru echipa campioană, pentru calificarea în Champions League.

Gigi Becali e convins: “Ştiu că o să fiu pe locul 1”

“Suntem cei mai puternici din Liga 1. Detaşat. Dacă acum se întrerupe campionatul sunt patru puncte. La finalul sezonului regulat suntem pe primul loc. Eu ştiu că o să fiu pe locul 1, altceva nu o să ştiu.

Cu Botoşaniul, ce e cu Botoşaniul? 31 cu 38. Îi batem în meciul direct, facem 34 noi, rămân 4 puncte, mare lucru.

Ne calificăm în Europa League. Îţi dai seama ce coeficient facem dacă ne calificăm? Avem drumul deschis spre Liga Campionilor”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.