Gigi Becali a luat decizia, după transferul ratat din Liga 1. Surpriza pregătită la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a luat decizia finală, după transferul ratat din Liga 1. Patronul campioanei a dezvăluit că Mario Tudose nu va mai ajunge la echipa sa, în această vară, tânărul stopper de la FC Argeș refuzând mutarea la campioană.
În acest context, latifundiarul din Pipera a declarat că sunt șanse mari să nu mai transfere un alt fundaș central, deși îl avea pe lista de transferuri și pe Leo Bolgado, de la CFR Cluj.
Gigi Becali a luat decizia, după transferul ratat din Liga 1
Totodată, Becali a decis să fie titularizați jucători care să respecte regula U21 doar în apărare, după ce în primele opt etape ale sezonului, Mihai Toma a prins constant echipa de start în campionat.
Gigi Becali a mai subliniat că locurile din atac vor fi acoperite de David Miculescu, Darius Olaru sau Florin Tănase, astfel că nu ia în calcul să mai titularizeze jucători cu vârste sub 21 de ani pe pozițiile ofensive.
„Cu ăla (n.r. Hrvoje Smolcic) nu e adevărat. MM mi-a zis că a vorbit și că tatăl lui Tudose a spus că rămâne la FC Argeș. Eu îl băgam să fie titular, că am nevoie, dar treaba lui. O să jucăm cu Cercel sau cu un copil de 17 ani în apărare. Sau le-am spus așa, fundaș dreapta Toma.
Eu nu mai pot să-l las pe David Miculescu rezervă, sau pe Olaru, Tănase. Sunt niște jucători cu care trebuie să câștigi meciuri.
Numai în apărare băgăm underi acum. Nu am vrut să vă spun chiar tot, că voiam fundaș central, dar dacă Tudose nu vrea, e posibil să nu mai luăm”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
