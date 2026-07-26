Gigi Becali a spus echipa pentru meciul cu Auda. Târnovanu, Joao Paulo şi Gnahore sunt titulari

Gigi Becali crede că FCSB se va impune la scor cu Auda şi a anunţat deja pe ce jucători se va baza la meciul european.
„Ăstia au luat două goluri, ăia vor lua patru-cinci uşor. Ei nu se pot apăra că nu ştiu, se deschid.
Până la urmă şi cu Auda, dacă nu era arbitru, era altul scorul. Am avut două trei penalty-uri. Ne-a distrus arbitrul ăla. Şi la 3-2, la Bîrligea, am avut penalty. Se vede când îl calcă clar.
Să nu ratăm acum, acum ne vin jucătorii: Joao Paulo… vine şi Arad. O să intre şi Gnahore, vine şi Miculescu. Avem şi fundaşul central care l-am luat. Vine şi atacant”, a declat Gigi Becali, la Digi Sport.
Omul de afaceri spune că tehnicianul Marius Baciu nu a ţinut cont de părerea lui şi l-a titularizat pe Târnovanu cu Csikszereda. Scopul? Ca acesta să fie folosit şi cu Auda.
„Târnovanu va juca. Eu am spus că nu mai apără, dacă mă întreabă pe mine. Ei m-au sunat şi mi-au spus: apără Târnovanu. Eu le-am spus să facă ce vor. De-aia l-au şi băgat, ca să aibă curaj cu el, cu Auda. Cu siguranţă vor fi schimbări, că vine şi Joao Paulo. Boutoutaou a fost lăsat acasă, ca să fie menajat”, a mai declarat Gigi Becali.
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