Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a spus echipa pentru meciul cu Auda. Târnovanu, Joao Paulo şi Gnahore sunt titulari

Gigi Becali a spus echipa pentru meciul cu Auda. Târnovanu, Joao Paulo şi Gnahore sunt titulari

Radu Constantin Publicat: 26 iulie 2026, 22:50

Comentarii
Gigi Becali a spus echipa pentru meciul cu Auda. Târnovanu, Joao Paulo şi Gnahore sunt titulari

Gigi Becali şi Mihai Stoica, în timpul unui meci al FCSB-ului/ Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Gigi Becali crede că FCSB se va impune la scor cu Auda şi a anunţat deja pe ce jucători se va baza la meciul european.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Ăstia au luat două goluri, ăia vor lua patru-cinci uşor. Ei nu se pot apăra că nu ştiu, se deschid.

Până la urmă şi cu Auda, dacă nu era arbitru, era altul scorul. Am avut două trei penalty-uri. Ne-a distrus arbitrul ăla. Şi la 3-2, la Bîrligea, am avut penalty. Se vede când îl calcă clar.

Să nu ratăm acum, acum ne vin jucătorii: Joao Paulo… vine şi Arad. O să intre şi Gnahore, vine şi Miculescu. Avem şi fundaşul central care l-am luat. Vine şi atacant”, a declat Gigi Becali, la Digi Sport.

Omul de afaceri spune că tehnicianul Marius Baciu nu a ţinut cont de părerea lui şi l-a titularizat pe Târnovanu cu Csikszereda. Scopul? Ca acesta să fie folosit şi cu Auda.

Reclamă
Reclamă

„Târnovanu va juca. Eu am spus că nu mai apără, dacă mă întreabă pe mine. Ei m-au sunat şi mi-au spus: apără Târnovanu. Eu le-am spus să facă ce vor. De-aia l-au şi băgat, ca să aibă curaj cu el, cu Auda. Cu siguranţă vor fi schimbări, că vine şi Joao Paulo. Boutoutaou a fost lăsat acasă, ca să fie menajat”, a mai declarat Gigi Becali.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânără de 18 ani, în stare gravă după ce s-a îmbolnăvit de meningită. Ar fi luat bacteria la un festival
Observator
Tânără de 18 ani, în stare gravă după ce s-a îmbolnăvit de meningită. Ar fi luat bacteria la un festival
Totul despre mutarea FCSB pe stadionul pe care joacă Dinamo! Radu Popa, director „Arcul de Triumf”: „Facem eforturi uriașe pentru ca gazonul să fie OK!” Exclusiv
Fanatik.ro
Totul despre mutarea FCSB pe stadionul pe care joacă Dinamo! Radu Popa, director „Arcul de Triumf”: „Facem eforturi uriașe pentru ca gazonul să fie OK!” Exclusiv
23:16

Marius Baciu, anunţ decisiv despre Ștefan Târnovanu: „Imediat se vede greșeala”
23:14

Complot împotriva FCSB-ului. Gigi Becali e sigur şi anunţă o schimbare importantă: „Au făcut intenţionat!”
23:10

„Suntem fani Steaua” Luca Stancu a „comis-o” după debutul la FCSB! Ce ofertă a refuzat ca să semneze cu Becali
22:53

Reacţia lui Risto Radunovic după ce a marcat un gol de senzaţie! Ce a spus despre reuşită şi schimbarea postului
22:48

Halucinant: ce a spus Gigi Becali după ce Dennis Politic a fost decisiv în Csikszereda – FCSB 0-2
22:39

Pe cine a remarcat Gigi Becali după Csikszereda – FCSB 0-2: „Ăla trebuie neapărat luat în vedere”
Vezi toate știrile
1 FotoSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal 2 Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova 3 Andrei Cordea a depus memoriu la FRF. „Asta este între mine și club” 4 Florin Prunea, derapaj rasist! Ce a putut spune despre un jucător din derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 5 Florin Maxim s-a enervat după înfrângerea cu Farul! Nu i-a menajat pe constănţeni: „Eraţi la un pas să retrogradaţi” 6 Lovitură pentru Lewis Hamilton! Pilotul Ferrari, „retrogradat” din grilă în MP al Ungariei. Antonelli, penalizat și el
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă