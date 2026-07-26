Marius Baciu, anunţ decisiv despre Ștefan Târnovanu: „Imediat se vede greșeala”

Echipa bucureşteană FCSB a dispus duminică seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Csikszereda, în a doua etapă din Liga 1. Echipa lui Marius Baciu este lider, cu şase puncte.

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„Un joc bun, care nu are cum să nu te mulțumească. Am jucat cu patru jucători U21, au fost dezinvolți. Am o mare încredere în jucătorii noștri tineri. Nu cred că s-a văzut diferența că au fost underi. Toma, Popa, Ricardo… Tinerețea lor mă bucură, sunt dornici de afirmare. Sunt trei puncte importante. Nu am luat gol, asta e o mare satisfacție pentru mine!

Victoria asta ne aduce un pic de liniște pentru a pregăti meciul din Europa, care este foarte important. Mă bucură atât faza defensivă, că nu am luat gol, cât și atacul. Sunt bucuros pentru faza de construcție, dar mai sunt lucruri pe care le putem regla. Una peste alta, puteam marca încă de vreo două ori.

Este clar că avem nevoie de mai multă concentrare în fața porții. În Europa nu te iartă nimeni. Până la urmă, 2-2 sau 2-3 cu Auda nu e mare lucru pentru mine. Am ratat foarte mult și sper să reglăm asta, trebuie să fructificăm tot ce avem”, a declarat Marius Baciu.

Tehnicianul a vorbit şi despre situaţia lui Ștefan Târnovanu.