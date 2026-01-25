Gigi Becali, decizie categorică la FCSB, după umilința cu CFR Cluj: „Preiau frâiele” - Antena Sport

Gigi Becali și-a anunțat decizia categorică la FCSB, după umilința cu FCSB. Campioana a fost învinsă clar de clujeni, scor 1-4, în etapa a 23-a din Liga 1, suferind al treilea eșec consecutiv în acest început de an.
Gigi Becali s-a declarat dezamăgit de toți jucătorii săi, luându-l în vizor și pe Andre Duarte. Fundașul a debutat la FCSB în partida cu CFR Cluj, având însă o prestație modestă.
Gigi Becali, decizie categorică la FCSB, după umilința cu CFR Cluj
Gigi Becali regretă faptul că l-a lăsat pe Mihai Stoica să se ocupe de transferurile de la FCSB, în această iarnă. Patronul campioanei nu are așteptări nici de la Ofri Arad, mijlocaș transferat recent de roș-albaștri, dar care încă nu a debutat.
După eșecul drastic cu CFR Cluj, Gigi Becali a declarat că va prelua frâiele și se va reorienta către jucătorii din Liga 1, așa cum a procedat în ultimele sezoane.
„Fără Tănase, echipa asta nu are creier deloc. (n.r. despre Ofri Arad) Dacă e şi ăla cum e Duarte… Mai bine luam eu din campionatul intern, cum mă pricep eu şi gata.
L-am lăsat pe MM, i-am dat putere maximă tocmai când echipa e căzută. Lasă că preiau eu frâiele. Bine…tot eu le am”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – CFR Cluj 1-4.
În derby-ul cu CFR Cluj, FCSB a deschis scorul prin David Miculescu, în minutul 3. Ulterior, în minutele 41 și 45, Aliev și Korenica i-au dus pe clujeni în avantaj. În repriza secundă, trupa lui Daniel Pancu a mai punctat de două ori, prin Cordea și Biliboc.
Programul FCSB-ului în Liga 1:
- Etapa 24: FCSB – Csikszereda
- Etapa 25: FCSB – Botoșani
- Etapa 26: Oțelul – FCSB
- Etapa 27: Universitatea Craiova – FCSB
- Etapa 28: FCSB – Metaloglobus
- Etapa 29: UTA – FCSB
- Etapa 30: FCSB – U Cluj
