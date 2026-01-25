Gigi Becali, decizie categorică la FCSB, după umilința cu CFR Cluj: „Preiau frâiele” - Antena Sport

Gigi Becali și-a anunțat decizia categorică la FCSB, după umilința cu FCSB. Campioana a fost învinsă clar de clujeni, scor 1-4, în etapa a 23-a din Liga 1, suferind al treilea eșec consecutiv în acest început de an.

Gigi Becali s-a declarat dezamăgit de toți jucătorii săi, luându-l în vizor și pe Andre Duarte. Fundașul a debutat la FCSB în partida cu CFR Cluj, având însă o prestație modestă.

Gigi Becali, decizie categorică la FCSB, după umilința cu CFR Cluj

Gigi Becali regretă faptul că l-a lăsat pe Mihai Stoica să se ocupe de transferurile de la FCSB, în această iarnă. Patronul campioanei nu are așteptări nici de la Ofri Arad, mijlocaș transferat recent de roș-albaștri, dar care încă nu a debutat.

După eșecul drastic cu CFR Cluj, Gigi Becali a declarat că va prelua frâiele și se va reorienta către jucătorii din Liga 1, așa cum a procedat în ultimele sezoane.

„Fără Tănase, echipa asta nu are creier deloc. (n.r. despre Ofri Arad) Dacă e şi ăla cum e Duarte… Mai bine luam eu din campionatul intern, cum mă pricep eu şi gata.