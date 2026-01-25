Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FCSB - CFR Cluj 1-4: „Dacă era 2-0, ne băteau cu 4-2” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție, după FCSB – CFR Cluj 1-4. Campioana a suferit un nou eșec categoric, al treilea consecutiv, în toate competițiile.
Gigi Becali s-a declarat extrem de dezamăgit de prestația echipei sale, care a ratat șansa de a se apropia de locurile de play-off. Campioana a coborât pe locul 10, fiind depășită de CFR Cluj, după rezultatul de pe Arena Națională.
Gigi Becali, prima reacție după FCSB – CFR Cluj 1-4
Gigi Becali și-a taxat toți jucătorii după eșecul cu CFR Cluj, singurul remarcat fiind Juri Cisotti. Patronul campioanei și-a luat gândul de la calificarea în play-off, echipa sa fiind la cinci puncte de locul șase.
„S-a pierdut meciul pentru că la ora asta nu avem portar, nu avem un mijlocaş central, nu avem atacant. Nu avem vreun jucător, poate Cisotti. Din moment ce toate mingile care ajung la Olaru, rămân la adversar. El aleargă, dar mingea e la adversar, imediat.
Dacă nu iei fotbalul în serios, nu ai cum să câştigi. Dacă era 2-0, era 4-2. Când e fotbalul haotic şi 2-0 dacă ai, când e haotic fotbalul, era tot 3-1. Ei au jucat inteligent, noi haotic.
(N.r. Despre șansele la play-off sau titlu) Mă iei la mişto, ce să mai vorbeşti de titlu. Poate prin vreun mare noroc, dacă vrea Dumnezeu pentru play-off, dar la titlu. Numai Cupa rămâne, dar nu poţi lua Cupa cu echipa asta.
(N.r. Despre Darius Olaru) Spun astea de şase luni, nu înţelege. Nu mai da, bă, pase decisive, că le dai la adversar. Din tot meciul, a dat o pasă bună. A dat toate pasele la adversar. Decisiva-adversar. Aici e o chestie şi de antrenament, o să vedem la vară ce facem. Probabil nu se fac antrenamente de posesie”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – CFR Cluj 1-4.
În derby-ul cu CFR Cluj, FCSB a deschis scorul prin David Miculescu, în minutul 3. Ulterior, în minutele 41 și 45, Aliev și Korenica i-au dus pe clujeni în avantaj. În repriza secundă, trupa lui Daniel Pancu a mai punctat de două ori, prin Cordea și Biliboc.
Programul FCSB-ului în Liga 1:
- Etapa 24: FCSB – Csikszereda
- Etapa 25: FCSB – Botoșani
- Etapa 26: Oțelul – FCSB
- Etapa 27: Universitatea Craiova – FCSB
- Etapa 28: FCSB – Metaloglobus
- Etapa 29: UTA – FCSB
- Etapa 30: FCSB – U Cluj
