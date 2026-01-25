Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FCSB - CFR Cluj 1-4: „Dacă era 2-0, ne băteau cu 4-2” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție, după FCSB – CFR Cluj 1-4. Campioana a suferit un nou eșec categoric, al treilea consecutiv, în toate competițiile.

Gigi Becali s-a declarat extrem de dezamăgit de prestația echipei sale, care a ratat șansa de a se apropia de locurile de play-off. Campioana a coborât pe locul 10, fiind depășită de CFR Cluj, după rezultatul de pe Arena Națională.

Gigi Becali, prima reacție după FCSB – CFR Cluj 1-4

Gigi Becali și-a taxat toți jucătorii după eșecul cu CFR Cluj, singurul remarcat fiind Juri Cisotti. Patronul campioanei și-a luat gândul de la calificarea în play-off, echipa sa fiind la cinci puncte de locul șase.

„S-a pierdut meciul pentru că la ora asta nu avem portar, nu avem un mijlocaş central, nu avem atacant. Nu avem vreun jucător, poate Cisotti. Din moment ce toate mingile care ajung la Olaru, rămân la adversar. El aleargă, dar mingea e la adversar, imediat.

Dacă nu iei fotbalul în serios, nu ai cum să câştigi. Dacă era 2-0, era 4-2. Când e fotbalul haotic şi 2-0 dacă ai, când e haotic fotbalul, era tot 3-1. Ei au jucat inteligent, noi haotic.