Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FCSB - CFR Cluj 1-4: „Dacă era 2-0, ne băteau cu 4-2” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Dacă era 2-0, ne băteau cu 4-2”

Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Dacă era 2-0, ne băteau cu 4-2”

Viviana Moraru Publicat: 25 ianuarie 2026, 22:10

Comentarii
Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FCSB – CFR Cluj 1-4: Dacă era 2-0, ne băteau cu 4-2”

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali a oferit prima reacție, după FCSB – CFR Cluj 1-4. Campioana a suferit un nou eșec categoric, al treilea consecutiv, în toate competițiile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali s-a declarat extrem de dezamăgit de prestația echipei sale, care a ratat șansa de a se apropia de locurile de play-off. Campioana a coborât pe locul 10, fiind depășită de CFR Cluj, după rezultatul de pe Arena Națională.

Gigi Becali, prima reacție după FCSB – CFR Cluj 1-4

Gigi Becali și-a taxat toți jucătorii după eșecul cu CFR Cluj, singurul remarcat fiind Juri Cisotti. Patronul campioanei și-a luat gândul de la calificarea în play-off, echipa sa fiind la cinci puncte de locul șase.

„S-a pierdut meciul pentru că la ora asta nu avem portar, nu avem un mijlocaş central, nu avem atacant. Nu avem vreun jucător, poate Cisotti. Din moment ce toate mingile care ajung la Olaru, rămân la adversar. El aleargă, dar mingea e la adversar, imediat.  

 Dacă nu iei fotbalul în serios, nu ai cum să câştigi. Dacă era 2-0, era 4-2. Când e fotbalul haotic şi 2-0 dacă ai, când e haotic fotbalul, era tot 3-1. Ei au jucat inteligent, noi haotic.  

Reclamă
Reclamă

 (N.r. Despre șansele la play-off sau titlu) Mă iei la mişto, ce să mai vorbeşti de titlu. Poate prin vreun mare noroc, dacă vrea Dumnezeu pentru play-off, dar la titlu. Numai Cupa rămâne, dar nu poţi lua Cupa cu echipa asta.

(N.r. Despre Darius Olaru) Spun astea de şase luni, nu înţelege. Nu mai da, bă, pase decisive, că le dai la adversar. Din tot meciul, a dat o pasă bună. A dat toate pasele la adversar. Decisiva-adversar. Aici e o chestie şi de antrenament, o să vedem la vară ce facem. Probabil nu se fac antrenamente de posesie, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – CFR Cluj 1-4.

În derby-ul cu CFR Cluj, FCSB a deschis scorul prin David Miculescu, în minutul 3. Ulterior, în minutele 41 și 45, Aliev și Korenica i-au dus pe clujeni în avantaj. În repriza secundă, trupa lui Daniel Pancu a mai punctat de două ori, prin Cordea și Biliboc.

S-a transformat într-un "regat de gheaţă". Cascada din inima muntelui, desprinsă din poveste, în HunedoaraS-a transformat într-un "regat de gheaţă". Cascada din inima muntelui, desprinsă din poveste, în Hunedoara
Reclamă

Programul FCSB-ului în Liga 1:    

  • Etapa 24: FCSB – Csikszereda  
  • Etapa 25: FCSB – Botoșani  
  • Etapa 26: Oțelul – FCSB  
  • Etapa 27: Universitatea Craiova – FCSB  
  • Etapa 28: FCSB – Metaloglobus  
  • Etapa 29: UTA – FCSB  
  • Etapa 30: FCSB – U Cluj 
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
S-a transformat într-un "regat de gheaţă". Cascada din inima muntelui, desprinsă din poveste, în Hunedoara
Observator
S-a transformat într-un "regat de gheaţă". Cascada din inima muntelui, desprinsă din poveste, în Hunedoara
„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului
Fanatik.ro
„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului
22:15
Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!
22:08
Juventus – Napoli 3-0. “Bătrâna Doamnă” a umilit campioana! Veste bună pentru Cristi Chivu
21:59
FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off. Ce program are, după eșecul cu CFR Cluj
21:57
VIDEOBenfica – Estrela 4-0. Echipa lui Ianis Stoica, “demolată” de cea a lui Mourinho! Românul a jucat 74 de minute
21:55
FCSB – CFR Cluj 1-4. Dezastru pentru campioană. Clujenii lui Pancu, victorie crucială în lupta pentru play-off
21:54
VIDEONota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 74 de minute în meciul cu Benfica lui Mourinho! Românul putea marca
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 5 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul 6 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia