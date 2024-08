Gigi Becali, dezvăluiri halucinante: "Banii pe Coman au ajuns în Vietnam! Au spart mail-urile hackerii şi i-au trimis acolo" - Antena Sport

Gigi Becali a făcut dezvăluiri halucinante despre transferul lui Florinel Coman. Patronul de la FCSB a spus că nu a primit nici acum banii pentru Florinel Coman. Conform unei clauze din contract, Becali ar trebui să primească cu un milion în plus pentru Coman.

Gigi Becali a dezvăluit că, din cauza hackerilor, banii trimişi de Al-Gharafa au ajuns în Vietnam.

„Problema e că nu am primit banii de pe Coman. Ei zic că au dat banii, că au băgat banii în Vietnam. Ei au zis că au dat banii în Vietnam. Acum trebuie să ne mai dea un milion în plus. I-am reclamat în FIFA. Ei aveau contul nostru, noi le-am trimis. Nişte hackeri au spart mail-urile şi ne-au trimis nouă alt număr de cont. Noi i-am dat la FIFA să ne mai dea încă un milion. Ei au dat la poliţie, că facem anchetă. Noi trebuie să primim banii până pe 31. Acum e 8 august, trebuie să dea un milion în plus„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Florinel Coman a debutat oficial la Al-Gharafa! Tehnicianul formației din Qatar a contat pe serviciile lui Florinel Coman încă din primul minut al duelului cu Al-Khor. Florinel a fost introdus în partea stângă a unui 4-2-3-1, care l-a avut ca atacant central pe Joselu, care a făcut spectacol la Real Madrid, în sezonul trecut.

Al-Gharafa „forţează” grupele Ligii Campionilor Asiei cu un atac stelar! Joselu (34 de ani) s-a alăturat clubului din Qatar. Joselu a fost aşteptat cu flori pe aeroport de către reprezentanţii lui Al-Gharafa. De aceeaşi primire a avut parte şi Florinel Coman.