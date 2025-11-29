Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali i-a dat cea mai proastă veste: "N-am nicio putere! Îmi pare rău" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali i-a dat cea mai proastă veste: “N-am nicio putere! Îmi pare rău”

Gigi Becali i-a dat cea mai proastă veste: “N-am nicio putere! Îmi pare rău”

Publicat: 29 noiembrie 2025, 13:44

Comentarii
Gigi Becali i-a dat cea mai proastă veste: N-am nicio putere! Îmi pare rău

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că nu se va mai putea baza pe Joyskim Dawa. Fundaşul stă departe de gazon de nouă luni şi este aproape de revenire, dar Becali vrea să îi aducă un înlocuitor, deoarece nu ştie cum va evolua acesta după perioada lungă de inactivitate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Această veste a venit ca o adevărată lovitură pentru Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani. Formaţia de pe locul 2 din Liga 1 deţine 10% dintr-un eventual transfer al fundaşului camerunez.

Valeriu Iftime pierde bani, dacă Gigi Becali îl lasă liber pe Joyskim Dawa

Vestea dată de Gigi Becali îi dă însă emoţii lui Valeriu Iftime. În cazul în care Dawa va fi lăsat să plece liber de contract de către FCSB, atunci FC Botoşani nu va mai primi niciun ban:

“Dacă renunță, pierdem și n-am nicio putere. Eu cred că domnul Becali nu pierde așa de ușor valori. Ori are niște informații clare că Dawa nu mai poate, ori are o ofertă. Dacă Dawa revine și joacă, e fotbalist bun, vom lua bani, dar dacă-i dă drumul liber, pierd toți banii și eu. Cam asta e.

Și n-avem nicio putere să-l manevrăm, asta e situația în fotbal. El e vândut și la revânzare am zece procente. Eram așa de sigur că iau niște bani, pentru că Dawa e super fotbalist. (n.r. – știu că aveați așteptări din punctul ăsta de vedere) Da, erau, erau. Îmi pare rău dacă e așa”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit sport.ro.

Reclamă
Reclamă
  • 3 milioane de euro este cota de piaţă a lui Joyskim Dawa, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • Dawa a ajuns la FCSB în vara anului 2022, atunci când formaţia roş-albastră a plătit 350.000 de euro pentru transferul său de la FC Botoşani
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Observator
Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Cine e ”femeia perfectă” în viziunea lui Ion Țiriac. Românca e adorată de milioane de oameni
Fanatik.ro
Cine e ”femeia perfectă” în viziunea lui Ion Țiriac. Românca e adorată de milioane de oameni
13:25
Intră FCSB în play-off? Preşedintele Rapidului, Victor Angelescu, a dat verdictul
12:50
Programul meciurilor din a doua etapă a grupelor Cupei României. Când joacă FCSB, Rapid şi Dinamo
12:38
Programul complet al României în grupele Cupei Mondiale Echipe Mixte 2025
12:20
Max Verstappen şi-a înţepat rivalii, înaintea MP din Qatar: “Dacă eram la McLaren, s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă”
12:11
VIDEO & FOTO„Cunosc Steaua pe de rost, pentru că e viața mea!” Fanii Stelei, moment spectaculos în memoria lui Emeric Ienei
12:03
Fostul pilot de Formula 1 Adrian Sutil a fost arestat
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 VIDEOOscar Piastri, pole în cursa de sprint! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 6 FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând