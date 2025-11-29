Gigi Becali i-a dat cea mai proastă veste: "N-am nicio putere! Îmi pare rău" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că nu se va mai putea baza pe Joyskim Dawa. Fundaşul stă departe de gazon de nouă luni şi este aproape de revenire, dar Becali vrea să îi aducă un înlocuitor, deoarece nu ştie cum va evolua acesta după perioada lungă de inactivitate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Această veste a venit ca o adevărată lovitură pentru Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani. Formaţia de pe locul 2 din Liga 1 deţine 10% dintr-un eventual transfer al fundaşului camerunez.

Valeriu Iftime pierde bani, dacă Gigi Becali îl lasă liber pe Joyskim Dawa

Vestea dată de Gigi Becali îi dă însă emoţii lui Valeriu Iftime. În cazul în care Dawa va fi lăsat să plece liber de contract de către FCSB, atunci FC Botoşani nu va mai primi niciun ban:

“Dacă renunță, pierdem și n-am nicio putere. Eu cred că domnul Becali nu pierde așa de ușor valori. Ori are niște informații clare că Dawa nu mai poate, ori are o ofertă. Dacă Dawa revine și joacă, e fotbalist bun, vom lua bani, dar dacă-i dă drumul liber, pierd toți banii și eu. Cam asta e.

Și n-avem nicio putere să-l manevrăm, asta e situația în fotbal. El e vândut și la revânzare am zece procente. Eram așa de sigur că iau niște bani, pentru că Dawa e super fotbalist. (n.r. – știu că aveați așteptări din punctul ăsta de vedere) Da, erau, erau. Îmi pare rău dacă e așa”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit sport.ro.