Gigi Becali i-a propus lui Dan Şucu să îi facă o ofertă pentru Bîrligea: "Poate să fie cel mai mare duşman" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) i-a propus lui Dan Şucu (62 de ani) să îi facă o ofertă pentru atacantul FCSB-ului, Daniel Bîrligea (25 de ani). Gazzetta dello Sport a scris că mai multe cluburi din Serie A s-au interesat de atacantul campioanei României. Una dintre ele ar fi chiar Genoa.

Becali a transmis că, dacă suma este una convenabilă pentru el, Bîrligea ar putea să fie transferat la Genoa.

Gigi Becali îl “provoacă” pe Dan Şucu să facă o ofertă pentru Daniel Bîrligea

“Genoa? Șucu? Să vă spun un lucru, nu mă interesează cine e. Când vreau banii pe marfă, poate să fie cel mai mare dușman al meu. Eu nu sunt d-ăla… aoleu, îl vrea Dinamo. Dușman nu am, ai doar când ești om rău să faci rău cuiva”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

Bîrligea a evoluat în 13 meciuri în campionat pentru FCSB în acest sezon, marcând 3 goluri şi reuşind un assist. A mai marcat 4 goluri şi a reuşit 2 assist-uri în cele 9 partide în care a evoluat în Europa League. Sezonul trecut Daniel Bîrligea a fost al treilea golgheter din Liga 1, cu 16 goluri, după Louis Munteanu (23 de goluri) şi Alex Mitriţă (19 goluri). Niciunul dintre cele 16 goluri marcate de Bîrligea nu a fost din penalty.

Bîrligea e cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 4.5 milioane de euro, dar Becali vrea cu siguranţă mai mulţi bani pentru a-l lăsa să plece pe atacant. El are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro. Contractul lui Bîrligea cu FCSB expiră tocmai în vara lui 2029, Becali insistând atunci când l-a adus ca acesta să semneze pe 5 ani.