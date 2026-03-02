Gigi Becali le-a cerut iertare fanilor FCSB-ului: "E mare ruşine. Nu mi-am închipuit, stăteam eu pe bancă" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) le-a cerut iertare fanilor FCSB-ului pentru că echipa nu a intrat în play-off. Becali vrea să schimbe complet lucrurile la FCSB.
Se va axa pe scouting, echipa neavând până acum un departament de scouting. Becali a subliniat că Mihai Stoica (60 de ani) va rămâne în continuare în aceaaşi poziţie la club, dar vrea să aducă pe cineva care să colaboreze cu acesta în privinţa transferurilor din străinătate.
Gigi Becali le-a cerut scuze suporterilor FCSB-ului
“În primul rând, cel mai mare lucru, să cerem iertare suporterilor, pentru că e mare ruşine.
În al doilea rând, eu nu voi mai intra, azi e ultima zi, dar am zis să îi anunţ ce am de gând în viitor. Să vorbească cei care sunt pe locurile de play-off.
Trebuie să facem o mică cotitură. Nu se mai poate aşa, că stai puţin, că aduc eu pe ăla şi pe ăla. Aşa am făcut şi am dat de m-au costat 2 milioane Politic şi Alibec. Dacă aveam oameni specialişti care să-mi caute luam nu doi, dar unul bun.
Trebuie în flancuri, în anumite locuri, echipa întărită. Ori că nu e valoarea, că nici aia nu este, ori staff-ul nu şi-a îndeplinit datoria.
Trebuia mobilizată echipa. Nu mi-am închipuit, că altfel mergeam eu. Stăteam eu, acolo, pe bancă, că era vital. Trebuia să baţi Piteştiul, să fii în play-off, trebuia să o baţi pe CFR.
Trebuie intervenit şi la valoare, şi la mobilizare. Întărit şi staff-ul tehnic. Să nu speculaţi, nu este vorba aici de MM. MM rămâne acelaşi, toată viaţa acolo. Trebuie să aibă ajutor sau întăritor, nu superior, colaborator. Colaborator, dar care să aibă cuvânt de spus, nu că face MM ce vrea el, «Stai, mă, acolo tu că fac eu».
A avut (n.r: misiune) să aducă un mijlocaş. Am spus, prima oară e vina mea. Pe mine m-a costat 2 milioane tâmpenia. Dar e şi vina lui (n.r: a lui Mihai Stoica). «Adu MM, mijlocaş». «Adu, adu, adu, stai că e, stai că nu e». Avem un mijlocaş bun? Nu, nici Lixandru nu e ce vreau eu. Că a dat el două goluri. Nu e”, a declarat Gigi Becali la Palat.
- “Revoluţie” la FCSB! Gigi Becali a anunţat 7 transferuri la echipă după ratarea play-off-ului
- Pleacă Daniel Pancu de la CFR Cluj? Tehnicianul român a refuzat deja două oferte din Turcia
- Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru
- Ciprian Marica, tiradă la adresa lui Kyros Vassaras, după explicațiile fazelor din Farul – CFR: „Nesimțire”
- Se întoarce Dennis Politic la FCSB? Decizia luată de Hermannstadt