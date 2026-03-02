Gigi Becali le-a cerut iertare fanilor FCSB-ului: "E mare ruşine. Nu mi-am închipuit, stăteam eu pe bancă" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) le-a cerut iertare fanilor FCSB-ului pentru că echipa nu a intrat în play-off. Becali vrea să schimbe complet lucrurile la FCSB.

Se va axa pe scouting, echipa neavând până acum un departament de scouting. Becali a subliniat că Mihai Stoica (60 de ani) va rămâne în continuare în aceaaşi poziţie la club, dar vrea să aducă pe cineva care să colaboreze cu acesta în privinţa transferurilor din străinătate.

Gigi Becali le-a cerut scuze suporterilor FCSB-ului

“În primul rând, cel mai mare lucru, să cerem iertare suporterilor, pentru că e mare ruşine.

În al doilea rând, eu nu voi mai intra, azi e ultima zi, dar am zis să îi anunţ ce am de gând în viitor. Să vorbească cei care sunt pe locurile de play-off.

Trebuie să facem o mică cotitură. Nu se mai poate aşa, că stai puţin, că aduc eu pe ăla şi pe ăla. Aşa am făcut şi am dat de m-au costat 2 milioane Politic şi Alibec. Dacă aveam oameni specialişti care să-mi caute luam nu doi, dar unul bun.