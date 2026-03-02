Se întoarce Dennis Politic la FCSB? Decizia luată de Hermannstadt - Antena Sport

Dennis Politic nu s-a dovedit a fi o piesă de bază pentru FCSB în prima jumătate a acestui sezon, în ciuda sumei de aproximativ 1 milion de euro care s-a plătit pentru el. După o perioadă în care a adunat doar 687 de minute în tricoul FCSB-ului, echivalent a opt meciuri întregi, el a acceptat să plece sub formă de împrumut la Hermannstadt până la finalul anului.

În play-out, FCSB se va duela cu Hermannstadt, iar sibienii au decis să nu-l folosească pe Dennis Politic.

“FCSB o să joace pentru primul loc, ca să prindă cupele europene. Vor fi meciuri disputate cu noi. (n.r. dacă Dennis Politic poate juca împotriva FCSB-ului) Acum nu știu să vă spun detalii din contract, dar cred că nu va juca. Noi când dăm jucători împrumut, punem această clauză. Nu e normal să joace împotriva cluburilor de care aparțin.

Poate se întâmplă să greșească și apoi apar discuții. Așa că mai bine evităm. Este doar un meci. Indiferent dacă scrie sau nu în contract, nu îl lăsăm pe Politic să joace. Mai bine stăm departe de aceste lucruri”, a spus Claudiu Rotar, pentru digisport.ro.

El nu poate juca contra FCSB-ului şi pentru că în momentul de faţă salariul lui la Hermannstadt este plătit şi de Gigi Becali.