Premieră după premieră în Liga 1! Ce se întâmplă după ce FC Argeș a "exilat-o" pe FCSB în play-out - Antena Sport

FC Argeș a blocat ultima poziție de play-off după victoria contra lui Dinamo și a trimis-o pe FCSB în play-out pentru prima dată în istoria clubului roș-albastru. Pe lângă faptul că se va întâmpla în premieră ca echipa campioană-titre să joace în play-out, sezonul actual de Liga 1 va fi și primul care are o echipă nou-promovată în play-off de la implementarea noului format în 2015.

FC Argeș s-a calificat în play-off după ce a învins-o la limită pe Dinamo cu scorul de 1-0. Ricardo Matos a fost eroul piteștenilor, iar FCSB va juca oficial în play-out pentru prima dată în istoria ei, consemând o umilință pentru trupa lui Elias Charalambous.

FC Argeș scrie istorie în Liga 1

Odată cu rezultatul înregistrat pe Arena Națională de trupa lui Bogdan Andone, au fost consemnate nu una, ci două premiere în campionatul din România. FC Argeș a devenit prima formație care se califică în play-off din postura de nou-promovată.

De-a lungul celor 10 sezoane de Liga 1 disputate după introducerea sistemului cu play-off și play-out, au mai existat echipe care au ajuns în Top 6 după două sezoane sau trei, însă niciodată după unul singur. Performanța lui FC Argeș de a ajunge între primele șase echipe din Liga 1 devine și mai specială, ținând cont că în sezonul trecut evolua în eșalonul secund.

Acum un an, piteștenii încheiau pe primul loc, la două puncte de Steaua. Acum, Argeș și-a asigurat locul de play-off în Liga 1 cu o etapă înainte de final, fiind la trei puncte de FCSB.