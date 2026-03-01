Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Premieră după premieră în Liga 1! Ce se întâmplă după ce FC Argeș a "exilat-o" pe FCSB în play-out - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Premieră după premieră în Liga 1! Ce se întâmplă după ce FC Argeș a “exilat-o” pe FCSB în play-out

Premieră după premieră în Liga 1! Ce se întâmplă după ce FC Argeș a “exilat-o” pe FCSB în play-out

Andrei Nicolae Publicat: 1 martie 2026, 22:58

Comentarii
Premieră după premieră în Liga 1! Ce se întâmplă după ce FC Argeș a exilat-o pe FCSB în play-out

Jucătorii lui FC Argeș, după calificarea în play-off / Sport Pictures

FC Argeș a blocat ultima poziție de play-off după victoria contra lui Dinamo și a trimis-o pe FCSB în play-out pentru prima dată în istoria clubului roș-albastru. Pe lângă faptul că se va întâmpla în premieră ca echipa campioană-titre să joace în play-out, sezonul actual de Liga 1 va fi și primul care are o echipă nou-promovată în play-off de la implementarea noului format în 2015.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FC Argeș s-a calificat în play-off după ce a învins-o la limită pe Dinamo cu scorul de 1-0. Ricardo Matos a fost eroul piteștenilor, iar FCSB va juca oficial în play-out pentru prima dată în istoria ei, consemând o umilință pentru trupa lui Elias Charalambous.

FC Argeș scrie istorie în Liga 1

Odată cu rezultatul înregistrat pe Arena Națională de trupa lui Bogdan Andone, au fost consemnate nu una, ci două premiere în campionatul din România. FC Argeș a devenit prima formație care se califică în play-off din postura de nou-promovată.

De-a lungul celor 10 sezoane de Liga 1 disputate după introducerea sistemului cu play-off și play-out, au mai existat echipe care au ajuns în Top 6 după două sezoane sau trei, însă niciodată după unul singur. Performanța lui FC Argeș de a ajunge între primele șase echipe din Liga 1 devine și mai specială, ținând cont că în sezonul trecut evolua în eșalonul secund.

Acum un an, piteștenii încheiau pe primul loc, la două puncte de Steaua. Acum, Argeș și-a asigurat locul de play-off în Liga 1 cu o etapă înainte de final, fiind la trei puncte de FCSB.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât am putea plăti la pompă în următoarele săptămâni, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu
Observator
Cât am putea plăti la pompă în următoarele săptămâni, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu
Gigi Becali a anunțat când va mai intra în direct după ce FCSB va juca în play-out. „Horia, ține minte!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat când va mai intra în direct după ce FCSB va juca în play-out. „Horia, ține minte!”. Exclusiv
22:56
UTA – FCSB 2-4. Campioana a făcut spectacol la Arad, dar merge în play-out
22:24
FotoDarius Olaru, accidentat grav în UTA – FCSB. Fault “horror” și cartonaș roșu arătat de arbitru
22:08
VideoFetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial
21:32
Arsenal câștigă derby-ul cu Chelsea și se distanțează provizoriu de Man. City. Fundașii l-au salvat pe Arteta
21:19
Zeljko Kopic, prima reacție după accidentarea lui Karamoko: “A arătat foarte rău”. Ce a spus despre titlu
21:02
Incredibil ce au făcut fanii lui Dinamo în peluză, după ce “câinii roşii” au trimis rivala FCSB în play-out
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” 3 Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate 4 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 5 “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 6 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial