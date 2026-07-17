„Cum poţi aşa ceva?” Basarab Panduru a rămas „mască”, după ratarea monumentală a lui Jovan Markovic. Cum a reacţionat jucătorul

Basarab Panduru a reacţionat, după ratarea monumentală a lui Jovan Markovic. Atacantul de la Botoşani nu a putut marca în prelungirile duelului cu Voluntari, meci încheiat cu scorul de 2-2, în prima etapă de Liga 1.
Jovan Markovic a scăpat singur cu portarul ilfovenilor, însă a trimis lamentabil spre poarta adversă. Acesta le-ar fi putut aduce cele trei puncte celor de la Botoşai, ţinând cont că ratarea a avut loc în minutul 90+7.
Basarab Panduru a rămas „mască”, după ratarea monumentală a lui Jovan Markovic, din Voluntari – Botoşani 2-2
Basarab Panduru nu şi-a putut explica ratarea lui Jovan Markovic. Fostul internaţional crede că atacantul a încercat să-l învingă pe Jurhar cu o „scăriţă”, însă a lovit greşit mingea.
„Finalul a fost ceva de… Să nu fii antrenor la nici una dintre cele două echipe, altfel rămâneai înţepenit pe banca. La Markovic ce să mai zic?! Ţinând cont că scapi singur cu portarul… Aici era chiar finalul meciului, nu se mai putea întâmpla nimic, nu dai nici măcar pe poarta…
La ocazia lui Voluntari iese portarul aici nu te trezeşti cu nimeni, nu poţi aşa ceva… Babic ocazie de 9, a tras de -1, la Markovic de 10 şi a tras de -1,5. Cum poţi aşa ceva?! Mingea nici nu se ducea în poartă, a vrut să dea scăriţă şi cred că nu a ridicat-o bine, dar n-ai cum”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.
Jovan Markovic a reacţionat şi el, cerându-şi scuze pentru ratarea uriaşă avută pe finalul partidei cu Voluntari. Acesta speră să se revanşeze în următoarele meciuri şi să înscrie pentru Botoşani.
„A fost o fază la care am nimerit-o prost, îmi cer scuze pentru decizia luată, sper să mă revanşez pe viitor şi să uităm de faza asta. N-am tratat-o superficial, am avut altceva în cap şi m-am blocat, să zic aşa”, a spus şi Jovan Markovic, conform sursei citate anterior.
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