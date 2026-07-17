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Făcut praf de Gigi Becali, directorul Şcolii de Antrenori se revoltă împotriva situaţiei de la FCSB: „De neacceptat”

Bogdan Stănescu Publicat: 17 iulie 2026, 21:42

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Făcut praf de Gigi Becali, directorul Şcolii de Antrenori se revoltă împotriva situaţiei de la FCSB: „De neacceptat

Gigi Becali, nervos, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

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Directorul Şcolii Federale de Antrenori, Lucian Burchel (62 de ani), consideră de neacceptat ca patronul unui club să decidă echipa şi schimbările, aşa cum susţine că face Gigi Becali (68 de ani).

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Lucian Burchel a spus, la fel ca în trecut patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime, că Gigi Becali ar glumi atunci când vorbeşte de anumite decizii pe care le-ar lua la FCSB, inclusiv unele care intră în atribuţiile staff-ului tehnic.

Lucian Burchel consideră inacceptabil ca patronul unei echipe să facă schimbările într-un meci, din faţa televizorului

Pentru mine asta este de neacceptat! Dacă realitatea este cea pe care presa o sugerează, dacă asta-i realitatea și un patron face schimbările de la televizor – nu știu care ar fi patronul ăsta, de la orice echipă ar putea fi el – este de neacceptat! Nu poți ca antrenor să faci lucrul ăsta, nu poți să stai acolo. Asta-i părerea mea!”, a declarat Lucian Burchel pentru gsp.ro.

Dacă vorbim despre FCSB, eu cred că de foarte multe ori patronul glumește”, a mai spus Lucian Burchel, pentru sursa citată.

Gigi Becali îl „distrugea” în trecut pe Lucian Burchel

Gigi Becali l-a atacat în mai multe rânduri pe directorul Şcolii Federale de Antrenori, Lucian Burchel. În 2023, enervat de situaţia lui Mihai Pintilii, care ajunsese la Comisia de Disciplină după ce Şcoala Federală de Antrenori se sesizase în cazul lui, Gigi Becali l-a „distrus” pe Lucian Burchel.

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L-am sunat pe Burleanu, ca să avem un dialog. Am vrut să-l întreb de Burchel: «Bă, noi ne-am angajat inchizitor? Bă (n.r.: Burchel), tu te crezi inchizitor? Noi îți dăm salariu ca să te dai inchizitor? Ce ești, mă, procuror?». S-a făcut procuror, mă!

Burchel s-a făcut procuror. Zice să se ancheteze și să se stabilească dacă a greșit Pintilii. Păi, Comisia anchetează? Nu, Comisia judecă. Dar noi ne-am angajat inchizitor… Tu ești anchetator? Te duci în Turcia (n.r.: cantonamentul FCSB-ului din Turcia, de la care antrenorul de atunci din acte al FCSB-ului, Leo Strizu, a lipsit)? Noi ne-am dus în Turcia ca turiști, la distracție.

Burchel se crede stăpân, se crede procuror. Aici nu te-am angajat procuror, mă, nebunule! Nu ești procuror! Când era Mirel antrenor nu aveam procuror, inchizitor. A, tot Burchel era șeful Școlii de Antrenori? Atunci nu știa procurorul… Și-acum vrea să iasă în față.

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Nu îți e rușine? Spui «Pintilii a plecat în cantonament cu echipa în Turcia». De unde știi? Tu ești anchetator? Du-te în Turcia atunci. Dar nu te primesc (n.r.: în cantonament). La mine pun barieră și nu are voie să intre. Păi, ce, tu ești anchetator?”, tuna Becali, în 2023, la adresa lui Lucian Burchel.

 

 

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