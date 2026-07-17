Făcut praf de Gigi Becali, directorul Şcolii de Antrenori se revoltă împotriva situaţiei de la FCSB: „De neacceptat”

Directorul Şcolii Federale de Antrenori, Lucian Burchel (62 de ani), consideră de neacceptat ca patronul unui club să decidă echipa şi schimbările, aşa cum susţine că face Gigi Becali (68 de ani).

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Lucian Burchel a spus, la fel ca în trecut patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime, că Gigi Becali ar glumi atunci când vorbeşte de anumite decizii pe care le-ar lua la FCSB, inclusiv unele care intră în atribuţiile staff-ului tehnic.

Lucian Burchel consideră inacceptabil ca patronul unei echipe să facă schimbările într-un meci, din faţa televizorului

„Pentru mine asta este de neacceptat! Dacă realitatea este cea pe care presa o sugerează, dacă asta-i realitatea și un patron face schimbările de la televizor – nu știu care ar fi patronul ăsta, de la orice echipă ar putea fi el – este de neacceptat! Nu poți ca antrenor să faci lucrul ăsta, nu poți să stai acolo. Asta-i părerea mea!”, a declarat Lucian Burchel pentru gsp.ro.

„Dacă vorbim despre FCSB, eu cred că de foarte multe ori patronul glumește”, a mai spus Lucian Burchel, pentru sursa citată.

Gigi Becali îl „distrugea” în trecut pe Lucian Burchel

Gigi Becali l-a atacat în mai multe rânduri pe directorul Şcolii Federale de Antrenori, Lucian Burchel. În 2023, enervat de situaţia lui Mihai Pintilii, care ajunsese la Comisia de Disciplină după ce Şcoala Federală de Antrenori se sesizase în cazul lui, Gigi Becali l-a „distrus” pe Lucian Burchel.