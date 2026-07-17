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Noul jucător transferat de FCSB, surprins în Ghencea la meciul cu FC Argeş, din prima etapă a sezonului

Viviana Moraru Publicat: 17 iulie 2026, 21:35

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Noul jucător transferat de FCSB, surprins în Ghencea la meciul cu FC Argeş, din prima etapă a sezonului

Aymen Boutoutaou, la FCSB - FC Argeş/ GSP.ro

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Noul jucător transferat de FCSB a ajuns deja la Bucureşti şi a fost surprins în Ghencea, la meciul cu FC Argeş. Partida din prima etapă a sezonului de Liga 1 este în format live text, pe as.ro.

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Aymen Boutoutaou (25 de ani), mijlocaş ofensiv, s-a înţeles cu FCSB, urmând să fie prezentat oficial în următoarea perioadă. Acesta va fi al treilea jucător transferat de formaţia roş-albastră în actuala perioadă de mercato, după fundaşul Ronny Labonne şi mijlocaşul Eddy Gnahore.

Noul jucător transferat de FCSB, Aymen Boutoutaou, surprins în Ghencea la meciul cu FC Argeş

Aymen Boutoutaou a fost surprins în tribunele arenei din Ghencea alături de Florin Cernat, directorul sportiv al FCSB-ului. Roş-albaştrii au ajuns la un acord cu cei de la Sochaux în privinţa transferului.

Aymen Boutoutaou mai avea contract cu francezii din Liga a 2-a până în vara lui 2027, însă a acceptat propunerea de a evolua în fotbalul românesc, la FCSB. El joacă, în principal, în banda dreaptă a atacului, dar poate fi folosit şi în centru.

Aymen Boutoutaou a fost crescut de Valenciennes, fiind transferat de Sochaux în urmă cu un an. În sezonul petrecut la formaţia din Ligue 2, mijlocaşul algerian, născut în Franţa, a reuşit să marcheze 13 goluri şi să ofere şase pase decisive, în cele 37 de meciuri disputate.

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Gigi Becali a confirmat transferul lui Aymen Boutoutaou la FCSB

Gigi Becali a confirmat faptul că Aymen Boutoutaou va ajunge la FCSB. Acesta le va plăti celor de la Sochaux peste un milion de euro.

Gigi Becali a declarat că i-a cerut lui Mihai Stoica să ajungă la un acord cu francezii de la Sochaux pentru transferul lui Aymen Boutoutaou. Patronul de la FCSB e convins că nu a existat un alt atacant străin mai bun decât acesta, în Liga 1.

„MM (n.r – Mihai Stoica) știe tot. Eu i-am zis așa: ‘Ce faci, ce nu faci, negociază, treaba ta, dar adu-l!’. MM mi-a spus că străin mai bun ca el în România nu a fost. El a spus că nu a văzut atacant în România ca ăsta. Dacă am auzit așa, atunci i-am zis să facă orice și să-l ia.

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Bine, a dat mulți bani, dar nu contează. A dat mai mult de un milion. Mult mai mult!”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.

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