Gigi Becali, ofertă fabuloasă pentru a-l convinge pe Mirel Rădoi să rămână la FCSB: “Nu mai pleacă, îi dau bani mulţi”

Viviana Moraru Publicat: 27 martie 2026, 10:21

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali a oferit declaraţii despre viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că e gata să-i ofere finului său o sumă uriaşă pentru a continua pe banca echipei sale.

Mirel Rădoi a preluat-o pe FCSB la startul play-out-ului, după ce Elias Charalambous şi-a dat demisia. Fostul selecţioner a semnat un contract valabil până în vară cu roş-albaştrii.

Gigi Becali a dezvăluit că-i va oferi lui Mirel Rădoi suma de un milion de euro, dacă o va califica pe FCSB în Champions League, din următorul sezon. Patronul roş-albaştrilor a confirmat, însă, faptul că antrenorul are o ofertă deja primită din Arabia Saudită.

“(n.r. Dacă încep lucrurile să se miște, poate Mirel Rădoi nu mai pleacă la vară) Nu mai pleacă, da. Păi, dacă se mișcă treburile, îi dau și eu bani mai mulți. La FCSB, dacă intră în Liga Campionilor, poate să câștige și 1 milion. Dacă e doar Europa League, 500 – 600 de mii de euro. Cu tot cu salariu.

(n.r. Mirel Rădoi încă mai are oferta din Golf?) Pe aia o are. O are scrisă deja. Din vară, cu data de… Contractul e semnat din vară cum ar veni. Oferta e făcută. Clubul de acolo i-a trimis-o lui să o semneze. Eu le-am spus: semnați-o voi și o semnez și eu. Ce deduci? I-au făcut o ofertă, semnează-o tu, Mirele, iar noi să vedem dacă contra-semnăm la vară sau o facem că e pierdută. Oferta e din Golf e de 1,6 milioane de euro cu staff-ul cu tot”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

În primele două meciuri bifate de Mirel Rădoi după revenire, FCSB a remizat cu Metaloglobus şi a învins-o pe UTA. În a treia etapă de play-off, campioana se va duela cu Botoşani, în deplasare.

Citește și:
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Observator
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Căpitanul Universității Craiova vrea să se retragă de la echipa națională! Motivele unei decizii neașteptate. Exclusiv
Fanatik.ro
Căpitanul Universității Craiova vrea să se retragă de la echipa națională! Motivele unei decizii neașteptate. Exclusiv
13:16

Caz şocant în SUA! Un tânăr de 13 ani recrutat pentru 1,3 milioane de dolari a fost depistat pozitiv cu steroizi
12:53

„Mi-a trimis aseară un mesaj” Klopp rupe tăcerea despre despărțirea lui Mo Salah de Liverpool
12:06

Denis Drăguş, anunţ despre un posibil transfer la FCSB. Ce a spus despre Mirel Rădoi
12:01

VIDEOAlex Ovechkin a stabilit un nou record! Căpitanul lui Washington Capitals, un nou hat-trick în NHL
11:52

Fernando Alonso a ratat primul antrenament din Japonia, după ce a devenit tătic: “Mama şi bebeluşul sunt bine”
11:40

Selecţionerul propus în locul lui Mircea Lucescu, după ratarea calificării la World Cup 2026. Nu e Gică Hagi
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț