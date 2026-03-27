Gigi Becali, ofertă fabuloasă pentru a-l convinge pe Mirel Rădoi să rămână la FCSB: “Nu mai pleacă, îi dau bani mulţi”

Gigi Becali a oferit declaraţii despre viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că e gata să-i ofere finului său o sumă uriaşă pentru a continua pe banca echipei sale.

Mirel Rădoi a preluat-o pe FCSB la startul play-out-ului, după ce Elias Charalambous şi-a dat demisia. Fostul selecţioner a semnat un contract valabil până în vară cu roş-albaştrii.

Gigi Becali a dezvăluit că-i va oferi lui Mirel Rădoi suma de un milion de euro, dacă o va califica pe FCSB în Champions League, din următorul sezon. Patronul roş-albaştrilor a confirmat, însă, faptul că antrenorul are o ofertă deja primită din Arabia Saudită.

“(n.r. Dacă încep lucrurile să se miște, poate Mirel Rădoi nu mai pleacă la vară) Nu mai pleacă, da. Păi, dacă se mișcă treburile, îi dau și eu bani mai mulți. La FCSB, dacă intră în Liga Campionilor, poate să câștige și 1 milion. Dacă e doar Europa League, 500 – 600 de mii de euro. Cu tot cu salariu.

(n.r. Mirel Rădoi încă mai are oferta din Golf?) Pe aia o are. O are scrisă deja. Din vară, cu data de… Contractul e semnat din vară cum ar veni. Oferta e făcută. Clubul de acolo i-a trimis-o lui să o semneze. Eu le-am spus: semnați-o voi și o semnez și eu. Ce deduci? I-au făcut o ofertă, semnează-o tu, Mirele, iar noi să vedem dacă contra-semnăm la vară sau o facem că e pierdută. Oferta e din Golf e de 1,6 milioane de euro cu staff-ul cu tot”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.