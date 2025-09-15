Gigi Becali se teme de cel mai sumbru scenariu, după ce FCSB s-a încurcat cu Csikszereda: "S-a terminat benzina" - Antena Sport

Gigi Becali se teme de cel mai sumbru scenariu, după ce FCSB s-a încurcat cu Csikszereda. Campioana a remizat în deplasarea de la Miercurea Ciuc, scor 1-1, în etapa a noua a Ligii 1. Roş-albaştrii au rămas cu o singură victorie în campionat, obţinută în runda a doua, cu Petrolul.
Ţinând cont că FCSB are şapte puncte şi ocupă locul 12, Gigi Becali se teme chiar şi de retrogradare. Campioana este la şapte puncte distanţă de ultimul loc de play-off şi la 16 puncte faţă de liderul Universitatea Craiova.
Întrebat ce ar trebui să se schimbe la FCSB, în acest moment de criză, Gigi Becali a oferit un răspuns categoric. El s-a declarat nemulţumit de jucătorii săi şi a transmis că aceştia ar trebui schimbaţi.
“(n.r.-Nu trebuia schimbat ceva în momentul ăsta de criză?) Trebuie schimbaţi jucătorii. Probabil s-a terminat benzina. Unii nu înţeleg că fotbalul este mişcare pe teren. Dacă sunt epuizaţi, să luăm unii care nu sunt epuizaţi. O să facem şi asta! Dacă nu te mişti pe teren, poţi să câştigi meciul? Dacă stai cu mingea, vine unul şi îţi fură ”varza”.
(n.r.- Ce veţi face în Europa?) Depinde, dacă mai avem şanse la play-off, o să ne axăm pe campionat. Dacă nu mai avem şanse la play-off, ce rost mai are? Stai că o să ne temem de retrogradare. Dacă te bate Slobozia, te bate Argeş, faci egal cu Csikszereda, e retrogradare”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.
După partida cu Csikszereda, FCSB se va duela vineri cu Botoşani, în deplasare, în etapa a 10-a a Ligii 1. Ulterior, campioana va debuta în grupa principală de Europa League, în prima rundă urmând să-i întâlnească pe cei de la Go Ahead Eagles.
