Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali se teme de cel mai sumbru scenariu, după ce FCSB s-a încurcat cu Csikszereda: "S-a terminat benzina" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali se teme de cel mai sumbru scenariu, după ce FCSB s-a încurcat cu Csikszereda: “S-a terminat benzina”

Gigi Becali se teme de cel mai sumbru scenariu, după ce FCSB s-a încurcat cu Csikszereda: “S-a terminat benzina”

Publicat: 15 septembrie 2025, 8:23

Comentarii
Gigi Becali se teme de cel mai sumbru scenariu, după ce FCSB s-a încurcat cu Csikszereda: S-a terminat benzina

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali se teme de cel mai sumbru scenariu, după ce FCSB s-a încurcat cu Csikszereda. Campioana a remizat în deplasarea de la Miercurea Ciuc, scor 1-1, în etapa a noua a Ligii 1. Roş-albaştrii au rămas cu o singură victorie în campionat, obţinută în runda a doua, cu Petrolul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ţinând cont că FCSB are şapte puncte şi ocupă locul 12, Gigi Becali se teme chiar şi de retrogradare. Campioana este la şapte puncte distanţă de ultimul loc de play-off şi la 16 puncte faţă de liderul Universitatea Craiova.

Gigi Becali se teme de cel mai sumbru scenariu, după ce FCSB s-a încurcat cu Csikszereda

Întrebat ce ar trebui să se schimbe la FCSB, în acest moment de criză, Gigi Becali a oferit un răspuns categoric. El s-a declarat nemulţumit de jucătorii săi şi a transmis că aceştia ar trebui schimbaţi.

“(n.r.-Nu trebuia schimbat ceva în momentul ăsta de criză?) Trebuie schimbaţi jucătorii. Probabil s-a terminat benzina. Unii nu înţeleg că fotbalul este mişcare pe teren. Dacă sunt epuizaţi, să luăm unii care nu sunt epuizaţi. O să facem şi asta! Dacă nu te mişti pe teren, poţi să câştigi meciul? Dacă stai cu mingea, vine unul şi îţi fură ”varza”.

(n.r.- Ce veţi face în Europa?) Depinde, dacă mai avem şanse la play-off, o să ne axăm pe campionat. Dacă nu mai avem şanse la play-off, ce rost mai are? Stai că o să ne temem de retrogradare. Dacă te bate Slobozia, te bate Argeş, faci egal cu Csikszereda, e retrogradare”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

După partida cu Csikszereda, FCSB se va duela vineri cu Botoşani, în deplasare, în etapa a 10-a a Ligii 1. Ulterior, campioana va debuta în grupa principală de Europa League, în prima rundă urmând să-i întâlnească pe cei de la Go Ahead Eagles.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Observator
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
10:46
Victor Piţurcă ştie ce trebuie să facă CSA Steaua pentru a juca în Liga 1. Planul “secret” al roş-albaştrilor
10:36
Răzvan Lucescu a spus ce s-a schimbat la PAOK, faţă de sezonul trecut. Echipa românului, victorii pe linie în Grecia
10:16
Gigi Becali a remarcat un singur jucător de la FCSB, după remiza cu Csikszereda: “Doar el ţine echipa”
9:46
VIDEOAngel Di Maria, uriaş şi la 37 de ani! A marcat un gol senzaţional, direct din corner
9:43
Nebunia lui Cristiano Ronaldo! N-a mai avut chef de nimic după ce nu a marcat în meciul la care primit Gheata de Aur
9:14
Raphinha şi Lewandowski au intrat direct în istoria La Liga, după Barcelona – Valencia 6-0
Vezi toate știrile
1 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 2 “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” 3 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult” 4 Carlo Ancelotti a numit singura echipă de club pe care ar mai antrena-o 5 VideoIanis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român 6 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena