Marian Aioani își toarnă cenușă în cap, după Rapid - Oțelul 0-2: „Într-o altă zi, o scoteam” - Antena Sport

Marian Aioani își toarnă cenușă în cap, după Rapid – Oțelul 0-2: „Într-o altă zi, o scoteam"

Marian Aioani își toarnă cenușă în cap, după Rapid – Oțelul 0-2: „Într-o altă zi, o scoteam”

Daniel Işvanca Publicat: 13 decembrie 2025, 22:50

Marian Aioani își toarnă cenușă în cap, după Rapid – Oțelul 0-2: Într-o altă zi, o scoteam”

Marian Aioani / SPORT PICTURES

Oțelul Galați a produs surpriza etapei cu numărul 20 din Liga 1, reușind să se impună categoric pe terenul liderului Rapid București, scor 2-0. Formația antrenată de Laszlo Balint a controlat disputa de la un capăt la celălalt și a confirmat obiectivul: clasarea pe un loc de play-off.

Deși a avut numeroase intervenții salvatoare pe parcursul partidei, Marian Aioani a greșit la golul al doilea, înscris de fostul său coechipier, Paul Iacob.

Marian Aioani, supărat după eșecul cu Oțelul

Cu toate că putea să profite de pasul greșit făcut de FC Botoșani, Rapid a fost surclasată pe propriul teren de Oțelul Galați. Giuleștenii lui Costel Gâlcă nu au găsit soluții în fața unei echipe organizate, care a dictat ritmul pe stadionul alb-vișiniu.

După fluierul final, Marian Aioani a tras concluziile, iar portarul alb-vișiniilor a încercat să găsească explicații după cel de-al doilea gol încasat de la Oțelul.

„Cei de la Oțelul au fost mult mai buni ca noi în seara aceasta. Nu ne-am fi dorit să ajungem aici, să pierdem acasă, ne-am pregătit să jucăm la victorie, dar mai există și seri ca acestea. Dacă ar fi să mă iau după ce simt, nu am făcut o partidă strălucită, sunt convins că la golul doi, într-o altă zi, o scoteam.

Să fiu sincer, în acel moment am văzut de unde a șutat și am intuit unde ar fi putut să ajungă mingea, dintr-o dată nu am mai văzut-o. Nu este o scuză pentru mine. Paul a lovit mingea foarte bine, îl felicit, nu am ce să spun mai mult. 

Este un nou meci cu FCSB, un nou derby, trebuie să îl câștigăm, pentru că în momentul de față avem o datorie”, a declarat Marian Aioani, potrivit digisport.ro.

 

