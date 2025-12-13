Laszlo Balint, în al nouălea cer după victoria din Giulești: „Faptul că am jucat la un asemenea nivel, este ceva” - Antena Sport

Închide meniul
Laszlo Balint, în al nouălea cer după victoria din Giulești: „Faptul că am jucat la un asemenea nivel, este ceva”

Daniel Işvanca Publicat: 13 decembrie 2025, 23:03

Laszlo Balint / SPORT PICTURES

Oțelul Galați a făcut o partidă fantastică pe Giulești și s-a impus cu scorul de 2-0 în fața liderului Rapid București. Gălățenii au predat o adevărată lecție de fotbal și confirmă că luptă cu șanse reale pentru un loc de play-off.

Tehnicianul gălățenilor s-a declarat încântat de evoluția echipei sale și a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, care au respectat indicațiile tactice.

Laszlo Balint: „Am norocul să antrenez un grup foarte bun”

Oțelul Galați a produs surpriza acestei runde din Liga 1, reușind să surclaseze Rapidul lui Costel Gâlcă, chiar pe Giulești. Oaspeții au controlat partida și l-au făcut fericit pe antrenorul Laszlo Balint, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor.

„Trebuie să îi felicit pe băieți, au avut o evoluție extraordinară. Nu am ce să le spun, scoateam pălăria în fața lor. Seară frumoasă. Am norocul să antrenez un grup foarte bun, care este ușor de antrenat. Au înțeles ce ne dorim, iar faptul că azi am jucat la un asemenea nivel în Giulești, eu cred că este ceva.

Ce mă bucur cel mai mult este că această victorie a venit în urma evoluției noastre. (n. t. gol Iacob) Fabulos, e capabil de astfel de execuții. Rămâne la antrenamente, dar nu prea îi iese de multe ori. Ieri a rămas, dar nu prea i-a ieșit. Are încredere și această perseverență l-a ajutat.

Această echipă este în creștere. Vedeți că sunt rezultatele pe care le obținem și nu sunt întâmplătoare. Până la sfârșitul sezonului regulat mai sunt multe meciuri. Trebuie să rămânem conectați. Întâlnim FC Argeș, a demonstrat că locul din clasament nu este întâmplător”, a declarat Laszlo Balint, potrivit primasport.ro.

1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 3 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi” 6 Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga
